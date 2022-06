Mercato: approché par la Juventus, Di Maria serait finalement tenté par le Barça

Libre cet été à l’issue de son contrat avec le PSG, Angel Di Maria (34 ans) semblait bien parti pour prendre la direction de la Juventus. Mais selon plusieurs médias espagnols, une signature au FC Barcelone prend de l’épaisseur.

Angel Di Maria (34 ans) pourrait signer un joli contre-pied sur le marché des transferts. Non conservé par le PSG à la fin de son contrat (30 juin) et libre de s’engager avec le club de son choix, l’Argentin est annoncé avec insistance du côté de la Juventus depuis plusieurs semaines. Les médias italiens ont même détaillé deux offres de contrat soumises par la Vieille Dame au milieu offensif, qui souhaite rester en Europe avant d’envisager un retour en Argentine pour évoluer à Rosario Central, le club de sa ville natale.

Les dirigeants du Barça séduits par son profil

Mais les choses pourraient changer. Plusieurs médias espagnols affirment en effet que le joueur s’est proposé auprès du FC Barcelone. Selon le site espagnol Relevo, "Fideo" préfère jouer en Espagne et la direction sportive catalane aurait déjà pris contact avec le joueur et son entourage. Les dirigeants verraient son arrivée d’un bon œil en raison de son expérience, de sa polyvalence et de son excellent état de forme. A tel point que les deux parties seraient désormais résolues à conclure l’affaire.

Di Maria aimerait un an de contrat avant un retour à Rosario Central en 2023. Ce week-end, le joueur s’est confié dans TyC Sports en regrettant son départ du PSG où il disposait d’une année supplémentaire en option dans son contrat. Mais le club parisien ne l’a pas activée. Ce qui l’a rendu un peu amer.

"Je voulais rester, j'avais un contrat de deux ans, a-t-il regretté. J'ai joué la première année, les deux parties devaient se mettre d’accord pour la seconde. J'ai dit au club en janvier que je voulais rester. On m’a dit qu’il fallait attendre de voir ce qui allait se passer. L'élimination contre Madrid et tout le tapage médiatique autour de cette élimination ont peut-être joué contre moi. D’autres joueurs vont sûrement partir. Mon départ était plus facile à obtenir puisqu'ils n'avaient pas besoin de me renouveler. D'un côté, ça m'a fait mal et de l'autre non."