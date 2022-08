Mercato: Bernardo Silva serait pessimiste pour une signature au Barça

Bernardo Silva craindrait de ne pas rejoindre le Barça lors du mercato estival. Selon les informations de la presse catalane, le milieu offensif de Manchester City commencerait à perdre patience à cause de la durée des négociations et de l'absence d'offre concrète.

A la recherche d’une solution pour Frenkie De Jong, qui refuse toujours de partie ou de baisser son salaire, le Barça semble un peu à l’arrêt lors de son riche mercato estival. Malgré une situation financière précaire en début d’année, le club catalan a multiplié les gros recrutements pendant l’intersaison mais doit encore régler certains dossiers. Lancée à l’assaut de Bernardo Silva, la direction blaugrana n’a toujours pas trouvé d’accord avec Manchester City. Et la situation commencerait à faire perdre patience au milieu portugais selon les informations du journal Mundo Deportivo.

Dans l’entourage du Lusitanien, le pessimisme serait désormais de rigueur alors que les négociations entre Barcelone et les Skyblues patinent. Si Pep Guardiola n’a pas fermé la porte à un départ de son joueur, la formation anglaise ne veut pas brader l’un des cadres de son équipe.

Toujours pas d’offre ferme du Barça

Evoqué depuis plusieurs semaines, un départ de Bernardo Silva vers Barcelone reste toujours d’actualité. Xavi le veut et lui veut rejoindre la Catalogne, séduit par le projet mis en avant par l’entraîneur. En fixant son prix à 80 millions d’euros, Manchester City a accepté l’idée d’un transfert. Mais l’absence d’offre concrète de la part du Barça poserait problème au Portugais.

Petit à petit, le milieu offensif de 27 ans se ferait même une raison: il y a des chances qu’il reste une saison de plus en Premier League. Surtout, d’après les proches de l’international portugais (70 sélections), on ne voudrait pas connaître une situation similaire à celle vécue en 2021. Pendant plusieurs semaines le Barça avait échangé avec lui sans finalement se positionner officiellement.

Silva ne comprendrait pas la stratégie avec De Jong

Et parmi les échanges incessants avec le Barça, le clan Silva semble avoir compris qu’un transfert du Portugais restait soumis au départ de Frenkie de Jong lors du mercato. Annoncé proche de Manchester United puis évoqué à Chelsea, le milieu néerlandais pourrait finalement rester en Liga. Une volte-face que ne comprendrait pas Bernardo Silva. Encore moins après les déclarations du président Laporta annonçant en marge du Trophée Gamper qu’il souhaitait conserver Frenkie de Jong.

A un peu moins d’un mois de la fin du mercato et alors que la Premier League a déjà repris, Bernardo Silva attend toujours un signe clair de la part du Barça. Outre l’absence d’un accord avec Manchester City, le club catalan n’a toujours pas trouvé d’accord contractuel avec le protégé de Jorge Mendes. En cas de nouvel échec pour un transfert à Barcelone, le Portugais de 27 ans ne serait pas non plus totalement opposé à une prolongation avec Manchester City.