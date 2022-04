Mercato: le Barça dément avoir déjà négocié avec Lewandowski

Si les médias polonais assurent que le transfert de Robert Lewandowski est bouclé, le son de cloche est tout autre en Catalogne, où on assure que le Barça n'a même pas commencé à discuter avec le buteur du Bayern Munich.

Depuis la Pologne, on considérait hier, lundi, la signature de Robert Lewandowski au Barça comme acquise. Selon la chaîne polonaise TVP Sport, le Barça comptera Robert Lewandowski (33 ans) dans ses rangs la saison prochaine. Des éléments rejetés en bloc par la presse catalane au lendemain de cette annonce.

Citant le Barça, Mundo Deportivo affirme que rien n'a encore été finalisé. Le joueur n’aurait même pas commencé à négocier avec le club catalan, qui considère l’avant-centre polonais (46 buts, toutes compétitions confondues) comme une option, certes très sérieuse, mais une de plus parmi tant d’autres. Le Barça ne dément pas en revanche avoir été mis au courant de l’intérêt du joueur pour le club.

Le Barça ne veut pas mettre ses finances en danger

Bien que l'entourage de Lewandowski ait confirmé le contrat de trois ans à d’autres médias polonais, Haaland resterait l'option numéro un pour renforcer la ligne d'attaque, selon Mundo Deportivo. La signature de Lewandowski, qui s'est qualifié pour la Coupe du monde 2022, contrairement au Norvégien, serait moins coûteuse, mais son salaire serait également considérable compte tenu de son statut Le prix du transfert au Bayern sera également déterminant.

Or, le président du Barça, Joan Laporta, le vice-président sportif, Rafa Yuste, et le directeur du football, Mateu Alemany, ont répété ces dernières semaines que le club ne conclura aucun accord mettant ses finances en danger. Cela dit, Mundo Deportivo rappelle que le Barça ne s'interdit pas grand-chose non plus et regarde aussi du côté de la Premier League. L'Égyptien Mohamed Salah, plus jeune (29 ans) que Lewandowski, figure également sur la liste des souhaits émis par Xavi. Salah négocie depuis longtemps la prolongation de son contrat à Liverpool, qu'il pourrait et devrait même finir par renouveler, alors qu'il expire en 2023.