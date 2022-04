Mercato: Aubameyang veut que Dembélé reste au Barça

Après la victoire face à Levante en championnat, Pierre-Emerick Aubameyang a lancé un appel du pied à Ousmane Dembélé pour qu'il reste au Barça.

"Je pense qu'Ousmane me connaît bien et je suis toujours prêt quand il part à droite, a confié Aubameyang à l’issue de la rencontre. Maintenant, les défenseurs me regardent de près, mais je peux faire beaucoup plus. En première mi-temps, je n'ai pas bien joué, en seconde mi-temps mieux. Mais il faut mettre plus d'intensité, je suis le premier à mettre la pression." Le Gabonais, ancien partenaire de Dembélé à Dortmund, l’a de nouveau exhorté à signer un nouveau contrat avec le Barça alors que les discussions pour une prolongation ont repris entre les dirigeants et les représentants du club. "Il doit rester", a lancé Aubameyang.

>> En savoir plus