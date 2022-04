Mercato: Gabriel dans les petits papiers du Barça

Le défenseur d'Arsenal, Gabriel, est cité du côté du FC Barcelone pour un transfert lors du mercato estival. Il viendrait renforcer un secteur où le club catalan veut se débarrasser d'Umtiti et Lenglet.

Le FC Barcelone est en quête d'un nouveau défenseur. Si le club catalan est déjà bien fourni au niveau du poste (Piqué, Araujo, Umtiti, Lenglet, Garcia, Mingueza), les dirigeants sont à la recherche d'un axial gauche pour pallier aux futurs départs de Samuel Umtiti et Clément Lenglet, plus vraiment désirés chez les Blaugranas. Dans les profils des gauchers, le nom de Gabriel, actuellement à Arsenal, est sorti du chapeau.

>> Mercato en direct

Le Barça suit le dossier de près

Selon les informations de Sport, l'ancien joueur de Lille est un objectif pour le Barça, qui veut boucler le dossier Christensen dans les semaines à venir. L'opération peut se conclure, d'autant qu'Arsenal doit vendre pour renflouer les caisses. Les Gunners sont également prêts à étudier l'option d'un échange de joueurs. Une short-list a d'ailleurs été établie (Neto, Memphis ou Riqui Puig). Le média espagnol rapporte que les deux parties ont échangé mais aucun accord n'a pour l'instant été trouvé.

Transféré 26 millions d'euros de Lille à Arsenal à l'été 2020, Gabriel a disputé 62 matchs toutes compétitions confondues avec les Gunners, pour six buts inscrits et une passe décisive. Homme de confiance de Mikel Arteta, il n'a plus bougé du onze en Premier League depuis la défaite à Manchester City (5-0) le 28 août dernier.