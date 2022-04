Barça: Dembélé égale Benzema

Ousmane Dembélé a confirmé son excellente forme du moment avec le FC Barcelone lors de la victoire sur le terrain de Levante (2-3) en délivrant sa onzième passe décisive de la saison en Liga. Il partage la tête avec Karim Benzema.

Le FC Barcelone s’est imposé dans la douleur sur le terrain de Levante (2-3), dimanche lors de la 31e journée de Liga. Dominés en première période, les Catalans ont concédé l’ouverture du score sur penalty (1-0, Morales, 52e), avant d’en concéder un deuxième arrêté par Marc-André ter Stegen (56e). Un tournant puisque les hommes de Xavi ont ensuite égalisé sur une tête de Pierre-Emerick Aubameyang (1-1, 59e) à la réception d’un centre parfait d’Ousmane Dembélé.

11 passes en seulement 14 matchs de Liga

De nouveau titulaire et très actif sur son côté droit, l’international français a délivré sa onzième passe décisive de la saison en Liga. Il rejoint donc Karim Benzema en tête du classement des passeurs. Une belle prouesse pour l’ancien Rennais, blessé en début de saison et temporairement écarté du groupe en janvier dernier pour son refus de prolonger ou de quitter le club. Au total, il a seulement joué 14 matchs de Liga. Réhabilité par Xavi, il signe des performances majuscules ces dernières semaines.

"Je pense qu'Ousmane me connaît bien et je suis toujours prêt quand il part à droite, a confié Aubameyang à l’issue de la rencontre. Maintenant, les défenseurs me regardent de près, mais je peux faire beaucoup plus. En première mi-temps, je n'ai pas bien joué, en seconde mi-temps mieux. Mais il faut mettre plus d'intensité, je suis le premier à mettre la pression." Le Gabonais, ancien partenaire de Dembélé à Dortmund, l’a de nouveau exhorté à signer un nouveau contrat avec le Barça alors que les discussions pour une prolongation ont repris entre les dirigeants et les représentants du club. "Il doit rester", a lancé Aubameyang.

Après le but d’Aubameyang, Pedri (1-2, 63e) a donné l’avantage au Barça, encore rejoint sur un troisième penalty de Gonzalo Melero (2-2, 83e). Luuk de Jong a finalement offert la victoire aux hommes de Xavi dans le temps additionnel (2-3, 90e+2).