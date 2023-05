Mercato: le Barça détaille les conditions économiques pour un retour de Messi

Eduard Romeu, vice-président économique du FC Barcelone, détaille les conditions pour tenter de faire revenir Lionel Messi dans des interviews aux journaux catalans Sport et Mundo Deportivo.

Le Barça joue serré pour entretenir son rêve de faire revenir Lionel Messi (35 ans) l’été prochain. Dans des interviews accordées à Sport et Mundo Deportivo, Eduard Romeu, vice-président économique, défend le plan du club récemment présenté à la Ligue. S’il reconnait que la dette est plus ou moins similaire à celle d’il y a deux ans, il se targue de compter des joueurs à plus forte valeur marchande au service d’une équipe bien plus compétitive, et donc attrayante. Ce qui ouvre la porte à de juteuses ventes et donc à un possible retour de Messi - en fin de contrat avec le PSG en juin - qui ne sera possible qu’avec l’entrée de fonds. Il rassure: "le plan de viabilité nous permettra de recruter".

"Pour que des joueurs arrivent, d'autres doivent partir"

Dans ce cas, Messi peut-il revenir? "Je ne vais pas parler de noms, mais je tiens à préciser que pour que des joueurs arrivent, d'autres doivent partir, explique le dirigeant dans Sport. Si des joueurs d'une valeur de vingt entrent, d'autres doivent partir pour la même valeur." Pour lui, le retour de Messi serait économiquement positif. "Ce n'est certainement pas négatif, confie-t-il. Nous n'avons pas fait d'étude sur l'impact que pourrait avoir son arrivée ou celle de n'importe quel autre joueur, mais je suis sûr que ce serait positif."

Un retour du septuple Ballon d’or est avant tout soumis à l’approbation de la Ligue espagnole, très stricte sur le respect de ses règles du fair-play financier. "La première chose sera d'inscrire les joueurs que nous avons déjà, qui ont renouvelé et qui sont l'héritage du club, précise Romeu, toujours dans Sport. Ensuite, comme le métro: pour qu'un joueur puisse entrer, il doit y avoir des départs d'autres joueurs. Nous essaierons toujours de satisfaire les demandes du staff technique, mais toujours en respectant ces prémices."

Il insiste sur l’impact positif d’un retour de Messi sur le football espagnol dans Mundo Deportivo. "Je ne sais pas mais je pense qu'un joueur de l'envergure de Messi est bien reçu n'importe où, n'est-ce pas? Donc logiquement, enfin probablement (c'est positif), mais c'est un domaine purement technique dans lequel je n'entre pas ni n'ai d'ascendance, au-delà de la sympathie que nous avons pour Leo, le meilleur joueur du monde."

Romeu assure aussi ne pas chiffrer le potentiel économique de la superstar. "Nous ne le valorisons pas, insiste Romeu. Nous ne parlons que de choses certaines. Je ne parle pas des joueurs qui peuvent mettre fin à leur contrat la saison suivante, il peut aussi arriver qu’un joueur prolonge mais ce n'est pas établi et peut-être que la partie technique a l'intention de faire venir des joueurs qui ne sont pas dans le club. Vous devez être très conservateur et réaliste avec ce qui est réel."

Le dirigeant catalan assure enfin que le départ de Messi en 2021 n’a pas porté préjudice aux contrats de sponsoring du club, tout en convenant que son retour pourrait les augmenter. "Cette question a été posée lors de son départ, conclut-il. Je vois ça positivement. Nous n'avons pas perdu de sponsors quand il est parti. Nous avons mieux vendu la marque Barça et nous avons non seulement perdu mais aussi gagné. Avec Leo aurait-on gagné plus ? C'est possible mais c'est une théorie."