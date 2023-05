Mercato: le bel hommage de Messi à Busquets après l’annonce de son départ du Barça

Alors que le Barça a officialisé le départ de Sergio Busquets à la fin de la saison, Lionel Messi a tenu à rendre hommage à son ancien coéquipier en Catalogne.

C’est le coéquipier avec lequel il a le plus joué au cours de sa carrière. Quelques heures après que le Barça a officialisé le départ de Sergio Busquets à la fin de la saison, Lionel Messi a tenu à rendre un hommage public au milieu de terrain ce mercredi.

"Sur le terrain toujours avec le 5 mais en réalité comme joueur et comme personne tu es un 10, Busi. Je te souhaite le meilleur dans ta nouvelle étape et toujours, à toi et à toute ta famille", a écrit Messi sur Instagram.

"Merci pour ce que tu as fait sur et en dehors du terrain, a poursuivi La Pulga. Il y a eu tant de moments que nous avons passés ensemble, beaucoup de bons et quelques compliqués aussi... Ils resteront pour toujours !"

567 matchs ensemble sous le maillot du Barça

Arrivé chez les jeunes du club en 2005 et passé pro en 2008, Sergio Busquets (34 ans) va quitter son club de toujours à l’issue de la saison. Sous contrat jusqu’en juin 2023, le milieu de terrain a annoncé via une vidéo diffusée par le club blaugrana qu’il ne prolongera pas l’aventure chez les Catalans. Les pistes menant à l’Arabie saoudite ou les Etats-Unis reviennent pour l’instant avec insistance pour la suite de sa carrière.

Entre 2008 et 2021, Messi et Busquets ont disputé 567 matchs ensemble sous le maillot du Barça, ce qui fait du milieu de terrain le joueur qui a le plus joué avec le septuple Ballon d’or devant Gerard Piqué (506 matchs) et Andrés Iniesta (489). Ça valait bien un petit post Instagram.