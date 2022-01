Mercato: la folle rumeur d’une offre du Real au PSG dès janvier pour Mbappé

Le super-agent italien Giovanni Branchini a lancé dans une interview à la Gazzetta dello Sport que le Real Madrid avait formulé une offre pour Kylian Mbappé dès janvier. Carlo Ancelotti, qui connaît bien l’agent, a refusé de commenter cette hypothèse qui n’aboutira pas.

L’avenir de Kylian Mbappé (23 ans) agite toute la presse européenne. Ce mardi, c’est une interview dans la Gazzetta dello Sport qui relance les rumeurs sur la prochaine destination de l’attaquant parisien, sous contrat avec le PSG jusqu’au 30 juin 2021 et libre de s’engager avec le club de son choix depuis le 1er janvier. Le super-agent italien Giovanni Branchini assure en effet que le Real Madrid, qui courtise la star française depuis plusieurs années, serait passé à l’action dès le mois de janvier.

"Le Real a proposé 50 millions d'euros"

"Cela dépend du PSG, a-t-il déclaré. Le Real Madrid veut avoir Mbappé immédiatement et a offert 50 millions d'euros. Je ne sais pas comment cela va se passer. Il me semble certainement que l'initiative de Florentino Pérez mérite l'attention, c'est un message de stabilité pour le système. En fin de compte, c'est dommage pour tous qu'un joueur de ce niveau parte libre l’été prochain."

Ancelotti, qui connaît bien Branchini, botte en touche

Sa déclaration est évidemment reprise en boucle par les médias espagnols qui soulignent les bonnes relations entre Branchini et Carlo Ancelotti, entraîneur du Real Madrid. Ce dernier a d’ailleurs été interrogé sur ce sujet en conférence de presse ce mardi. Il n’a évidemment ni confirmé, ni infirmé ces propos.

"Parler de joueurs qui ne sont pas ici ne me semble pas juste, a confié le technicien italien. J'ai de bonnes relations avec Branchini. Je préfère ne pas en parler." Comme l’été dernier où le club avait tenté des offres de dernière minute, le Real tenterait donc d’attirer la star française avant la fin de son bail, mais surtout du 8e de finale de Ligue des champions qui doit opposer les deux équipes.

Un départ en janvier semble impossible

Mais un départ de Mbappé dès janvier n’est pas vraiment à l’ordre du jour. Paris, qui conserve un espoir de prolonger son attaquant, n’acceptera pas une éventuelle offre dès janvier. Ensuite, le joueur a récemment rappelé qu’il comptait terminer la saison avec Paris, et bien le faire. Il joint les actes avec la parole comme en atteste son triplé contre Vannes, lundi en Coupe de France. "Je suis au PSG, je suis heureux, je vais finir la saison à 100%, a-t-il promis dans une interview à CNN fin décembre. Je vais donner tout ce que j'ai pour remporter la Ligue des champions, le championnat et la Coupe de France."

Il avait aussi botté en touche sur un possible départ au Real Madrid. "Ce n'est vraiment pas le moment pour moi d'en parler parce que nous sommes dans la partie la plus importante de la saison et nous affrontons le Real Madrid. Donc, la seule chose que j'ai en tête est de battre le Real Madrid en février et mars. Nous sommes prêts et je suis prêt à jouer et à tout donner pour le PSG".