Mercato: le Barça ouvre la porte sur le dossier Haaland

En marge de la présentation de Ferran Torres, Joan Laporta a parlé de l'avancée du dossier Haaland. Le président du Barça affirme que son club est de retour au premier plan sur le mercato pour de grosses signatures.

Quelques mots sur un sujet brûlant. Interrogé sur la possible venue d'Erling Haaland au Barça, Joan Laporta n'a pas écarté cette hypothèse. "Avec Ferran, nous avons fait l'exception de procéder à la signature avant de disposer de la marge salariale nécessaire. La planification de la saison prochaine est également en cours, et nous nous efforçons constamment de construire une nouvelle équipe. Tout est possible, si c'est bien fait. Je suis sûr que ça va très bien se passer", a expliqué le président du club catalan en marge de la présentation de Ferran Torres.

"Les autres recrues que nous avons en tête pour ce mercato hivernal, nous les annoncerons. Nous travaillons très calmement, en donnant le tempo. Nous devons examiner toutes les alternatives. Nous sommes en passe d'apporter des nouveautés au marché hivernal et le comité technique travaille à moyen terme pour la saison prochaine. Nous travaillons pour renforcer les postes que le staff nous demande."

Ferran Torres toujours pas inscrit

Malgré les importantes dettes que le Barça a essuyé ces derniers mois, Joan Laporta assure que le club continue "d'être une référence sur le marché du football. Tout le monde peut se préparer car nous sommes de retour. Nous nous améliorons de jour en jour pour que le Barça reprenne le poids qu'il devrait avoir. C'est démontré avec l'arrivée de Ferran : le Barça est de retour. "

En attendant, l'ancien joueur de Manchester City n'est toujours pas inscrit avec le Barça, qui espère que la situation va rapidement se décanter. "Lorsque nous avons signé Ferran, nous savions que nous n'avions aucune marge salariale. Nous sommes convaincus que cela aura lieu avant dimanche", a complété Mateu Alemany, le directeur du football.