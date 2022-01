Mercato: le Barça met la pression à Dembélé

Présent en conférence de presse ce lundi pour la présentation de Ferran Torres, Mateu Alemany, directeur général du FC Barcelone, en a profité pour exiger une réponse définitive d'Ousmane Dembélé, qui a une proposition de prolongation sur la table.

Le temps presse pour Ousmane Dembélé. Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le FC Barcelone, l'international français est désormais libre de s'engager où il le souhaite pour la saison prochaine. Malgré une récente proposition de prolongation du club catalan, l'ailier de 24 ans n'a encore rien signé.

Face à la presse ce lundi au moment de la présentation de Ferran Torres, Mateu Alemany, directeur général du club, s'est exprimé sur le dossier Dembélé, alors qu'une réunion entre les différentes parties était annoncée dans la journée.

"Nous ne pouvons pas offrir plus"

"Aucune réunion n'est prévue aujourd'hui, a déclaré Alemany. Et nous n'aimons pas expliquer notre timing. Nous discutons avec ses agents depuis 5 mois. Ils connaissent la position du club, nous avons eu beaucoup de patience, ils savent que nous voulons qu'il reste, il a une offre et nous ne pouvons pas offrir plus. Ils connaissent tous les scénarios et nous attendons une réponse définitive pour prendre les mesures qui conviennent au club."

Blessé au genou lors du dernier Euro, Ousmane Dembélé n'était revenu sur les terrains que début novembre. Mais dès sa reprise, il avait connu un nouveau coup d'arrêt, touché au genou. Depuis le début de saison, l'ancien joueur rennais n'a disputé que 8 matchs, pour 2 passes décisives (toutes compétitions confondues).

Si Xavi a déclaré publiquement qu'il compte beaucoup sur Ousmane Dembélé, le joueur n'aurait pas apprécié la signature de Ferran Torres selon Sport, qui évolue au même poste. Recruté pour plus de 105 millions d'euros à l'été 2017, hors bonus, Ousmane Dembélé a déjà refusé une première offre de prolongation du Barça, dans la mesure où ses prétentions salariales ne sont pas alignées avec la proposition qu'il a reçue. Manchester United, Newcastle, la Juventus Turin ou le PSG ont déjà été cités ces derniers jours comme des pistes possibles pour Dembélé la saison prochaine.