Mercato: le Barça met la pression sur Démbélé, le PSG à l'affût ?

Selon la presse catalane, le FC Barcelone souhaiterait sécuriser rapidement l’avenir d’Ousmane Dembélé, sous contrat jusqu’en 2022. Mais si les négociations n’aboutissent pas d’ici juillet, le club catalan pourrait chercher à se séparer de l’ailier des Bleus, suivi par plusieurs clubs.

Ousmane Dembélé semble en grande forme à l’aube de l’Euro. L’ailier de 24 ans a effectué deux entrées remarquées lors des matchs de préparation de l’équipe de France, face au pays de Galles (3-0) et à la Bulgarie (3-0). Avec un but au passage. Des performances évidemment suivies de près par le FC Barcelone, qui souhaiterait sécuriser au plus vite son avenir. A un an de la fin de son contrat, qui court jusqu’en juin 2022, Dembélé n’a pas encore exprimé clairement son souhait de rester en Catalogne.

Et selon Sport, les dirigeants du Barça commenceraient à s’impatienter. Malgré plusieurs mois de négociations, ils attendraient toujours de connaître les intentions du dribbleur de 24 ans, recruté en 2017 à Dortmund (pour 135 millions d’euros). Le Barça aurait multiplié les signes d’affection ces derniers temps. Le président Joan Laporta s’est exprimé publiquement pour encenser le champion du monde 2018. Sans grand succès jusqu’à présent.

Une première réunion la semaine prochaine

Dans ce contexte, le FC Barcelone aurait décidé de mettre la pression sur Dembélé et ses représentants. Le club blaugrana leur laisserait jusqu’à la fin du mois de juin pour accepter une prolongation (une première réunion serait prévue la semaine prochaine). Sans quoi, le joueur se retrouverait poussé vers la sortie. En proie à d’importantes difficultés financières, le Barça voudrait éviter un scenario dans lequel il serait contraint d’accepter une offre de transfert au rabais en fin de mercato. Pour ne pas voir Dembélé s’engager librement avec une autre équipe en 2022.

Sport précise tout de même que l’ancien Rennais se sentirait à l’aise à Barcelone, où il aurait trouvé ses marques au fil des années. Sa relation avec l’entraîneur Ronald Koeman, qui a été maintenu dans ses fonctions pour la saison prochaine, est également jugée très bonne.

Le PSG cité parmi les clubs à l’affût

Mundo Deportivo confirme que le Barça est dans l’expectative à propos de Dembélé. Le journal catalan estime que la volonté du joueur n’est pas claire à l’heure actuelle. Aucun ultimatum n’est évoqué, mais les dirigeants catalans auraient bien l’intention d’avancer vite sur ce dossier. Afin de pouvoir anticiper toutes les hypothèses. Plusieurs clubs seraient à l’affût en attendant de voir dans quel sens le vent va tourner.

La Juventus et le PSG sont cités dans la presse catalane parmi les clubs intéressés, tout comme des formations de Premier League. Certains pour le récupérer gratuitement en 2022. Mais Mundo Deportivo précise que le Barça aurait déjà décidé de retirer Dembélé du groupe pro à la rentrée s’il n’a pas prolongé ou signé dans un autre club d’ici-là.