Barça: Koeman confirmé dans ses fonctions d'entraîneur

Comme attendu ces dernières heures, le Barça a confirmé Ronald Koeman dans ses fonctions d'entraîneur. Selon la presse catalane, le technicien néerlandais a baissé son salaire.

Le changement se fera donc à la marge mais pas sur le banc. Joan Laporta a pris la parole ce jeudi pour officialiser la nouvelle: Ronald Koeman reste l'entraîneur du Barça pour la saison prochaine.

"Après une période de réflexion,je vous annonce que nous confirmons le contrat en vigueur de Ronald Koeman, a annoncé le président du club. Nous sommes très satisfaits de nos échanges, qui se sont conclus sur une unité de points de vue concernant ce qu'il faut faire la saison prochaine et sur l'évaluation de ce qu'il s'est passé cette saison." En insistant sur la "franchise" des conversations entre les deux hommes. "Nous pensons que le maintien de Ronald Koeman est la meilleure chose pour le Barça", conclut le dirigeant.

Un salaire à la baisse

Après plusieurs semaines d'hésitations voire de tensions, les deux parties sont donc tombées d'accord. Selon Sport, le technicien néerlandais a accepté un ajustement salarial: en clair, son contrat suppose un salaire à la baisse mais avec différents bonus activables en fonctions des résultats et des titres glanés par l'équipe. Ronald Koeman repart donc pour un an, avec une année de plus en option.

Les ajustements se feront donc ailleurs. Un peu plus tôt dans la journée, le FC Barcelone a acté le retour de Jordi Cruyff, fils de l'idole du club Johan Cruyff, dans un rôle de directeur technique. Une nouvelle qui va dans le sens de ce que rapportait mercredi la presse catalane concernant les demandes de Joan Laporta, qui réclamerait un retour au jeu qui est devenu l'essence du Barça, selon les principes de Johan Cruyff.

Le mercato, lui, devrait se poursuivre dans le sens des arrivées. Après les signatures de Sergio Agüero et Eric Garcia, le club semble tout proche d'enregistrer celles de Georginio Wijnaldum et Memphis Depay. Deux Néerlandais libres et que Koeman connaît très bien depuis son passage à la tête de la sélection des Pays-Bas.