Mercato: le Barça n'y croirait plus pour le crack Endrick, un concurrent de moins pour le PSG ?

Toujours en délicatesse sur le plan financier, le Barça estime, selon Mundo Deportivo, qu'il a peu de chances de faire signer le crack brésilien Endrick et que ce dernier aurait déjà donné son accord pour un autre club.

D'après Mundo Deportivo, le pessimisme règne au FC Barcelone pour Endrick. Les dirigeants du club catalan seraient convaincus que le crack brésilien de 16 ans, sous contrat à Palmeiras, a déjà donné son accord verbal pour une autre destination.

La rumeur laisse entendre que le Real Madrid est en pole position dans ce dossier, même si le prodige ne peut pas quitter son club avant l'été 2024, étant donné qu'il doit attendre sa majorité pour avoir le droit de rejoindre le continent européen. Mais cette règlementation n'empêche pas pour autant l'intéressé de préparer son avenir. Le club madrilène connaît bien la méthode: Vinicius Junior et Rodrygo avaient été engagés avant leurs 18 ans, mais les deux pépites avaient ensuite patienté dans le championnat brésilien.

Xavi a parlé à Endrick

Mundo Deportivo propose une autre clé de compréhension pour la posture du Barça: le club serait conscient d'avoir du mal à s'aligner financièrement sur la concurrence. Les derniers échos faisaient état d'une offre de 80 millions d'euros (bonus compris) du Paris Saint-Germain.

Avant ces dernières indiscrétions de la presse catalane, Xavi a révélé qu'il avait directement parlé à Endrick pour tenter de le convaincre de rejoindre le Barça. "Nous avons parlé avec son père et directement avec le joueur, racontait l'entraîneur espagnol dans une interview donnée à ESPN. J'ai expliqué le projet que nous avons à Barcelone. Nous voulons du talent et c'est un talent, capable de faire la différence. Il marque, il dribble, il a une capacité brutale à faire la différence. C'est un joueur du présent, qui joue déjà dans le championnat brésilien, et aussi du futur. C'est le type de joueur dont nous avons besoin. Il connaît déjà le projet que nous avons à Barcelone".