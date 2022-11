Mercato: Xavi a directement parlé à Endrick, la course au phénomène prend une dimension folle

Considéré comme un immense espoir du football brésilien, Endrick s'est récemment entretenu avec Xavi, qui lui a présenté le projet du FC Barcelone. Le jeune attaquant de Palmeiras n'a pas encore annoncé son futur club.

Il a l’embarras du choix. A seulement 16 ans, le phénomène brésilien Endrick est déjà dragué par les plus grands clubs européens. Paris et le Real Madrid sont notamment sur le coup. Sans oublier Chelsea, qui l’a invité à visiter son centre d’entraînement. Lié jusqu’en 2025 avec Palmeiras, après avoir signé son premier contrat professionnel l’été dernier, le jeune attaquant ne pourra changer de club qu’en 2023, pour un transfert en 2024, la Fifa n’autorisant pas les transferts de joueurs de moins de 18 ans. En attendant, chaque club tente de placer ses pions, à commencer par le FC Barcelone.

Dans une interview donnée à ESPN, Xavi révèle qu’il s’est entretenu avec Endrick, ainsi qu’avec son père. "Nous avons parlé avec son père et directement avec le joueur. J'ai expliqué le projet que nous avons à Barcelone. Nous voulons du talent et c'est un talent, capable de faire la différence. Il marque, il dribble, il a une capacité brutale à faire la différence. C'est un joueur du présent, qui joue déjà dans le championnat brésilien, et aussi du futur. C'est le type de joueur dont nous avons besoin. Il connaît déjà le projet que nous avons à Barcelone", a expliqué l'entraîneur barcelonais.

"Ça dépend de lui"

"Nous sommes en train de discuter et nous espérons qu'il deviendra notre joueur. Ça dépend de lui. Ça dépend toujours du joueur. Normalement, un joueur finit par jouer là où il veut jouer. C'est donc une décision très personnelle d'Endrick", a développé Xavi. Malgré le forcing du Barça, Endrick se laisse encore un peu de temps avant d'annoncer son choix, comme l’expliquait récemment son père : "Il n'y a rien de décidé pour le Real ou tout autre club. Nous n'avons pas encore de préférence. Nous déciderons dans les prochains mois le club qui paiera ce que Palmeiras veut et nous montrera le meilleur projet technique pour Endrick."

Considéré comme un immense espoir, au point d'être sans cesse comparé à Neymar, l'international auriverde des moins de 16 ans a marqué les esprits le mois dernier en devenant à 16 ans et 98 jours le plus jeune buteur du championnat brésilien. Sa clause libératoire est aujourd'hui estimée à 60 millions d’euros.