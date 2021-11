Barça: amendes, activités interdites... Xavi décidé à ramener de la rigueur

Xavi a officiellement débuté sa mission en tant qu’entraîneur du Barça. Pour son premier jour à la tête de l’équipe première, le technicien de 41 ans a déjà marqué les esprits au moment de sa rencontre avec les joueurs.

Difficile de devenir l’employé du mois en l’espace de quelques heures mais Xavi Hernandez semble bien parti pour révolutionner l’équipe du Barça en Liga. Le nouvel entraîneur du club blaugrana a connu sa première matinée de travail ce mardi, un jour après avoir été officiellement présenté à la presse et aux socios.

Et visiblement, l’ancien milieu a décidé de remettre de l’ordre au sein de l’effectif. Après avoir déjà modifié l’organisation du staff médical, le technicien de 41 ans devrait faire régner la discipline auprès des joueurs.

Xavi relance les amendes, plus aucun retard toléré

Ainsi, selon les informations dévoilées par le journal AS et confirmé par Sport, Xavi se montrera intransigeant pour les horaires de l’entraînement. Si l’heure des séances ne devrait pas trop bouger et rester autour de 11h, le nouvel homme-fort du Barça ne veut pas voir ses protégés débarquer après 9h30, dernier carat.

Une manière de remettre le groupe au travail après les mauvaises performances récentes. Histoire de guider par l’exemple, la staff et Xavi lui-même en feront autant et arriveront en avance au centre d’entraînement.

Afin de sanctionner les derniers récalcitrants à sa méthode, Xavi a également choisi de réinstaurer les amendes au sein du club. Depuis le départ de Luis Enrique en 2017, elles avaient disparu et les retards ou autres infractions au règlement intérieur de l’équipe n’étaient plus sanctionnés automatiquement ces quatre dernières années.

Selon la presse espagnole, chaque sanction infligée à un joueur fera augmenter la suivante de manière exponentielle. 100 euros d’amende, puis 200€, 400€, etc... Aucune limite n’a été fixée et les contrevenants devront donc corriger leur comportement sous peine d’avoir à payer une fortune au club.

Xavi a parlé avec ses joueurs dont Dembélé

Après avoir fixé tout un ensemble de nouvelles règles, comme l’interdiction de certaines activités extra-sportives à risque ou encore des déjeuners imposés à la cité sportive Joan Gamper et un devoir de ne pas nuire à l’image du club en public, Xavi a également eu ses premiers contacts avec ses joueurs pour son premier entraînement collectif.

Une séance qui a débuté par une présentation aux joueurs dans le vestiaire, l’occasion de retrouvailles avec certains anciens coéquipiers ou jeunes passés par la Masia quand il évoluait en Catalogne. Xavi a également pris le temps de discuter quelques instants individuellement avec plusieurs joueurs sur lesquels il veut bâtir son projet comme par exemple le Français Ousmane Dembélé.

Ensuite est venu le temps de passer au terrain. Après avoir échangé avec son effectif et présenté les contours de sa philosophie de jeu, le nouvel entraîneur blaugrana a dirigé l’entraînement avec les joueurs restés à Barcelone pendant la trêve internationale.

Après ce premier entraînement à la tête de l’équipe catalane, Xavi Hernandez va disposer de onze jours pour préparer du mieux possible sa grande première sur le banc du Barça en championnat.

Samedi 20 novembre, il tentera de signer une première victoire lors du derby face à l’Espanyol au Camp Nou. Neuvième de Liga, le club blaugrana accuse déjà six points de retard sur la quatrième place qualificative pour la Ligue des champions. Barcelone a besoin de points et Xavi semble déterminé à tout faire pour redresser l’équipe.

