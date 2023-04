Mercato: le Barça s’active pour recruter Cancelo cet été

Selon Sport, le FC Barcelone serait en train de s’organiser pour tenter de récupérer Joao Cancelo durant le prochain mercato estival. Le latéral portugais, prêté par Manchester City au Bayer Munich jusqu’à la fin de la saison, serait sensible à l’intérêt du club catalan.

Xavi en a fait une priorité. Le coach du Barça souhaite disposer d’un nouveau latéral de haut niveau pour la saison prochaine. La claque reçue face au Real Madrid, mercredi en demi-finale retour de la Coupe du Roi (0-4), n’a fait que renforcer cette volonté. Dans cette optique, le club catalan aurait ciblé Joao Cancelo. Selon Sport, le profil de l’international portugais (42 sélections, 8 buts) plairait beaucoup au staff blaugrana, en raison de sa polyvalence et de sa qualité technique.

Son caractère parfois difficile à gérer susciterait quelques interrogations, mais le Barça serait prêt à tenter le coup avec le joueur de 28 ans, prêté par Manchester City au Bayern Munich jusqu’à la fin de la saison. Il semble acquis que Cancelo ne poursuivra pas en Bavière (le Bayern ne devrait pas lever son option d’achat à 70 millions d’euros), encore moins chez les Citizens, où il est sous contrat jusqu’en 2027.

Cancelo serait prêt à baisser son salaire

Le latéral d’1,82m, recruté à la Juventus en 2019 (65 millions d’euros), est en conflit ouvert avec Pep Guardiola. Le Barça espère profiter de la situation pour récupérer Joao Cancelo via un prêt. Le joueur serait prêt à baisser son salaire si le club catalan mise sur lui dans la durée et envisage, dans un second temps, de le recruter définitivement (sa cote est aujourd'hui estimée à 60 millions d'euros par le site Transfermarkt).

A voir comment le Barça peut financer une telle opération, sachant que sa masse salariale est surveillée de près par la Liga et que sa marge de manœuvre semble assez réduite. Depuis son arrivée à Munich fin janvier, Cancelo a disputé 11 rencontres, pour 1 but et 4 passes décisives (toutes compétitions confondues).