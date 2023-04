Barça-Real: "Si tu ne le tues pas, c'est le Real qui te tue", Xavi impressionné par l'efficacité madrilène

Xavi a regretté le manque d'efficacité du Barça lors de la demi-finale retour de Coupe du Roi perdue mercredi face au Real (0-4). Si les Catalans ont laissé passé leur chance avant la mi-temps, l'entraîneur blaugrana a salué la fintion clinique des Madrilènes lors de ce Clasico.

Beau joueur Xavi malgré l'élimination du Barça aux portes de la finale en Coupe du Roi. Vainqueurs à l'aller à Madrid (0-1), les Catalans ont lourdement chuté au Camp Nou ce mercredi face au Real. Corrigés lors de ce Clasico à la maison (0-4), les protégés de l'ancien milieu blaugrana ont raté plusieurs occasions en première période avant d'être surpris par Vinicius Jr et un triplé de Karim Benzema.

"La double confrontation s'est jouée sur des détails, a sobrement analysé Xavi Hernandez après la défaite de son équipe. Un but en transition qu'on n'a pas réussi à freiner, un duel perdu sur le deuxième but. On a fait une très bonne première période, mais on a manqué de calme et d'ordre en seconde."

>> Barça-Real (0-4)

Xavi: "Eux ils ne pardonnent pas"

Lancé dans un contre éclair, Vinicius Jr a profité d'une offrande de Karim Benzema pour tromper Marc-André Ter Stegen dans le temps additionnel du premier acte. Jusque-là, le Barça avait dominé aussi bien au niveau de la possession qu'en nombre de tirs. Mais les partenaires de Robert Lewandowski et Gavi n'ont pas assez mis le danger sur les buts d'un Thibaut Courtois en forme. De quoi pousser Xavi à un constat assez lucide après la rencontre.

"Le Real a très bien réagi, glisse le technicien culé. Et eux, ils ne pardonnent pas. C'est une grande équipe, championne d'Espagne et d'Europe en titre, avec de grosses individualités, et ils sont très rapides en contre. On a dominé pendant longtemps, mais l'adversaire a été plus réaliste."

Avant d'enchaîner sur l'efficacité redoutable du collectif merengue: "Je le savais, je l'avais dit aux joueurs. On a eu nos moments en première période, mais on rentre à 0-1 aux vestiaires... Le Real, si tu ne le tues pas, c'est lui qui te tue. Et en seconde, sincèrement, ils ont été meilleurs en tout point. On n'a pas baissé les bras, mais on s'est désorganisé."

Un derby catalan pour relancer le barça?

Leader de la Liga avec 12 points d'avance sur le Real après 27 journées, le Barça semble se diriger tout droit vers le titre en championnat. Histoire d'oublier le terrible désillusion en Coupe du Roi, une compétition qui "enthousiasmait beaucoup" les Catalans, le groupe de Xavi va s'offrir un derby contre le voisin du Girona lundi prochain.

Les Merengue de Carlo Ancelotti, eux, défieront Villarreal le week-end prochain avant de recevoir Chelsea en Ligue des champions mercredi prochain (dès 21h sur RMC Sport 1). Deux matchs où l'efficacité madrilène pourrait encore faire des merveilles.