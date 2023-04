Barça: les chants pour le retour de Messi seraient "orchestrés par les dirigeants", selon un média espagnol

Le Camp Nou a de nouveau réclamé le retour de Lionel Messi au Barça, mercredi lors de la réception du Real Madrid (0-4) en Coupe du Roi. Selon l’émission El Chiringuito, les chants seraient orchestrés par les dirigeants du Barça.

Le Barça déroule le tapis rouge pour Lionel Messi (35 ans), en fin de contrat au PSG en juin. Malgré des finances exsangues, le club catalan ne cesse d’envoyer des messages pour accueillir son idole l’été prochain, deux ans après son départ pour le PSG. Et le public a sa part dans cette opération séduction. Mercredi, le Camp Nou a repris en chœur des "Messi, Messi" à la 10e minute (comme le numéro que portait La Pulga en Catalogne) de la demi-finale retour de la Coupe du Roi face au Real Madrid (0-4). Le stade avait déjà chanté à l’unisson à la gloire du septuple Ballon d’or lors du Final Four de la Kings League le 26 mars dernier.

Le grand sourire de Laporta en tribunes

A chaque fois, Joan Laporta, président du Barça, avait apprécié l’attention depuis les tribunes. Mercredi, il a affiché un très large sourire quand le Camp Nou a scanda le nom de sa légende à qui le dirigeant n’avait pas pu proposer une proposition de contrat à l’été 2021, précipitant son départ pour la capitale française. Selon l’émission El Chiringuito, ce plébiscite ne serait pas le fruit d’un engouement populaire soudain. Le journaliste spécialiste du Barça de l’émission El Chiringuito assure que "les chants pour Messi ont été orchestrés par le conseil d’administration du Barça".

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

Les dirigeants envisageraient d’utiliser le même procédé pour manifester leur mécontentement envers l’UEFA et son président Aleksander Ceferin qui a sévèrement attaqué les trois clubs toujours porteurs du projet de la Super League, dont le Barça, mercredi. Javier Tebas, président de la Ligue espagnole qui ne perd jamais une occasion d’allumer le club catalan, pourrait aussi subir une prochaine bronca du stade… sous la baguette de la direction catalane.

Pour Messi, le club manifeste ses ambitions de manière officielle et explicite ces derniers jours. Mercredi, pour la deuxième fois en une semaine, un dirigeant a publiquement affirmé travailler sur cette hypothèse. "Messi est le meilleur joueur de l'histoire, a lancé le directeur du football Mateu Alemany sur Teledeporte avant le coup d’envoi du Clasico. Le respect que l'on a pour lui dans notre maison est indiscutable. On fait ce que l'on a à faire, Messi fait ce qu'il a à faire. Ce qu'il se passera dans le futur, on ne sait jamais."