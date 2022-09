Mercato: le Barça se positionne pour récupérer Asensio, peu utilisé au Real

Selon Mundo Deportivo, le FC Barcelone surveillerait de près la situation de Marco Asensio. L’ailier de 26 ans est dans l’impasse au Real Madrid, où il n’entre presque plus dans les plans de Carlo Ancelotti. Le club catalan envisagerait de le récupérer librement l’été prochain, à l’issue de son contrat avec les Merengue.

A peine une mi-temps. Depuis le début de saison, Marco Asensio n’a disputé que 47 minutes sous le maillot du Real Madrid. Le temps d’entrer quatre fois en jeu et d’inscrire un but somptueux face à Leipzig en Ligue des champions (2-0). Une situation qui ne convient évidemment pas à l’ailier de 26 ans, relégué en bout de banc dans la hiérarchie mise en place par Carlo Ancelotti. De quoi conforter l’hypothèse d’un départ dans les prochains mois, sachant que son contrat court jusqu’en juin 2023 et qu’aucune prolongation n’est en discussion.

Selon Mundo Deportivo, le FC Barcelone surveillerait de près la situation. Les dirigeants du club catalan seraient séduits par le profil technique et polyvalent d’Asensio. Ils le verraient bien s’insérer dans le projet de jeu de Xavi. Si sa situation n’évolue pas d’ici-là, l’international espagnol (29 sélections, 1 but) pourra se mettre d’accord dès cet hiver avec le club de son choix, afin de le rejoindre librement durant l’été. Une perspective qui plairait beaucoup au Barça.

Le Barça compterait sur ses bonnes relations avec Mendes

Alors qu’il fêtera ses 27 ans fin janvier, Asensio serait considéré comme un élément expérimenté (il a notamment remporté trois Ligues des champions), possédant encore une marge de progression appréciable.

Le club culé compterait sur ses bonnes relations avec son agent, le Portugais Jorge Mendes, pour faciliter les échanges dans ce dossier. Mais il ne sera certainement pas seul sur le coup. Lors du dernier mercato, l’AC Milan, Arsenal et Newcastle ont tenté d’enrôler le joueur formé à Majorque, en proposant une indemnité de transfert. La possibilité de le récupérer librement devrait attirer encore plus de monde dans les mois à venir.