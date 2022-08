Mercato: au Real, Ancelotti ouvre la porte à un départ d’Asensio

Interrogé en conférence de presse au sujet du mercato du Real Madrid, Carlo Ancelotti, entraineur du club merengue, a affirmé qu’il n’y aurait plus d’arrivées, mais que Marco Asensio pouvait encore partir en cas d’offre convenable.

À cinq jours de la fin du mercato, tout ou presque semble bouclé au Real Madrid. Le champion d’Espagne en titre, qui s’apprête à défier l’Espanyol Barcelone dimanche (22h) pour la troisième journée de Liga, s’est montré prudent sur le marché des transferts, ne bouclant que deux arrivées. Ce samedi, en conférence de presse, Carlo Ancelotti, entraineur du club merengue, a confirmé qu’il n’avait pas besoin de renfort supplémentaire, mais a laissé la porte ouverte à un nouveau départ.

Le technicien italien a principalement évoqué le cas de Marco Asensio, qui pourrait bien faire ses valises prochainement. "S’il y a de bonnes options pour lui et le club, ce sera considéré. Mais même s’il part, nous n’allons pas signer qui que ce soit, parce que nous n’avons pas besoin d’un nouveau joueur", a assuré le technicien italien. Il n’a pas tenu le même discours pour Dani Ceballos, un temps annoncé au Bétis Séville, qui fait selon lui "partie du projet" pour la saison à venir.

Asensio vers l'Italie?

Au Real depuis 2014, Asensio n’entrerait plus dans les plans du club, barré à son poste par Rodrygo et Eden Hazard. Ancelotti ne lui a accordé que sept minutes de jeu sur les deux premiers matchs de Liga de la saison. L’Espagnol n’aurait pas reçu d’offre de prolongation, à un an de la fin de son contrat. Il disposerait de plusieurs touches avec des clubs hors d’Espagne, dont l’AC Milan et l’AS Rome, qui lui permettraient de gratter du temps de jeu en vue de la Coupe du monde.

Vainqueur de la dernière Ligue des champions, le Real ne s’est que peu renforcé, mais semble se satisfaire de son effectif actuel. Il a tout de mêmeenregistré deux arrivées précieuses: celles d’Aurélien Tchouaméni en provenance de l’AS Monaco (contre 80 millions d’euros) et d’Antonio Rüdiger, en fin de contrat à Chelsea. De quoi compenser les départs de Casemiro (à Manchester United), ou encore de Luka Jovic, Gareth Bale et Marcelo, qui n’ont pas été retenus par le club.