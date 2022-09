Real Madrid: Chiringuito s’excuse auprès de Vinicius mais se défend de propos racistes

Le présentateur de l’émission espagnole El Chiringuito a présenté ses excuses à Vinicius, attaquant du Real Madrid, après des propos considérés comme racistes par un agent la semaine dernière.

Il est beaucoup question de Vinicius en Espagne ces derniers jours. Malheureusement pas pour ses performances sur le terrain. L’attaquant du Real Madrid crispe les débats pour ses célébrations de buts, jugées trop extravagantes et irrespectueuses. Et cela a pris un tournant nauséabond avec des propos considérés comme racistes de l’Espagnol Pedro Bravo, un agent de joueurs, dans la célèbre émission El Chiringuito: "Vinicius doit respecter l'adversaire, a-t-il confié jeudi dernier. Si tu veux danser la samba, tu vas au Brésil. Ici, tu dois respecter tes collègues et arrêter de faire le singe."

Sa phrase a suscité l’indignation de nombreux compatriotes de Vinicius, dont Neymar. Elle a surtout inspiré des messages haineux et racistes chez certains supporters de l’Atlético qui ont qualifié le joueur de "singe" avant le coup d’envoi du derby madrilène, dimanche. Face au tollé, Josep Pedrerol, animateur de Chiringuito, a présenté ses excuses à l’international brésilien en se défendant de toute intention raciste dans les propos de Bravo.

"C'est peut-être une expression malheureuse et inappropriée, mais ce n'est pas raciste"

"En Espagne, cette expression familière signifie: ‘ne joue pas à l'idiot’, a-t-il déclaré. Pedro Bravo a demandé pardon et je le demande aussi. Si ça t'a dérangé, je m'excuse encore. Si vous êtes également noir et que cela vous a dérangé, je m'excuse. Et si vous êtes blanc et que vous pensez que l'expression a été malheureuse, je m'excuse. C'est peut-être une expression malheureuse et inappropriée, mais ce n'est pas raciste."

"Je sais qu'il est habituel que lorsque quelque chose se passe dans ce programme, il y ait des vautours prêts à attaquer, a poursuivi Pedrerol. Je m'en fiche. Les geeks des réseaux sociaux m'importent peu. Je me soucie seulement que Vinicius ait été dérangé, ou que tout téléspectateur de ce programme ait été dérangé par cette expression. Pour cela, je m'excuse."

"Vinicius a dit l'autre jour dans sa déclaration que 'l'Europe est raciste', conclut Pedrerol. Je ne sais pas si l'Europe est raciste. Je pense que non. Je pense qu'il y a des racistes en Europe. Je ne pense pas que l'Espagne soit raciste même s’il y a des racistes en Espagne. Vinicius... Je ne pense pas que l'Espagne soit un pays raciste, vraiment. Ancelotti existe depuis plus longtemps que vous et a dit que l'Espagne n'était pas un pays raciste. Écoutez-le davantage. Vous vous rendrez compte que l'Espagne n'est pas un pays raciste. Je vous le dis du fond du cœur. Il y a tellement d'hypocrisie dans ce monde et ça me dégoûte un peu. Mais je m'excuse si ça t'a dérangé."