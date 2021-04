PSG: le gros tacle de Larqué à Neymar et Mbappé, qui "ont la tête comme un château de la Loire"

Membre de la Dream Team RMC Sport, Jean-Michel Larqué dénonce une attitude suffisante de Neymar et de Kylian Mbappé lors du match perdu 2-1 par le PSG contre Manchester City en demi-finale aller de la Ligue des champions.

"Ils ont le cigare!" Comme Jérôme Rothen, qui a distribué les mauvais points juste après le coup de sifflet final, Jean-Michel Larqué a fustigé les attitudes de Kylian Mbappé et de Neymar lors de la demi-finale aller de Ligue des champions perdue 2-1 par le Paris Saint-Germain face à Manchester City. "Ils font tout ce qu'il ne faut pas faire dans un match de C1", s'est exclamé l'ancien international français, jeudi dans Top of the Foot sur RMC.

>> Abonnez-vous aux offres exclusives RMC Sport pour regarder la Ligue des champions

"Quand Pochettino nous dit que ça se joue sur des détails... Au lieu de faire une passe qui va peut-être provoquer un danger dans la surface, qui va faire peur à l'adversaire, mais que tu veux ridiculiser l'adversaire, que tu veux à tout prix gagner un face à face et que tu perds le ballon... Ils ont la tête comme un château de la Loire", s'est agacé Jean-Michel Larqué.

"La meilleure paire du monde"

"Tu me le fais une fois, quand je suis capitaine de l'équipe, tu ne me le refais plus de toute la saison", a repris le membre de la Dream Team RMC Sport, déplorant aussi que les deux joueurs n'aient pas été irréprochables sur le plan mental durant la première période, "lorsque tout allait bien".

Sur le même sujet PSG-Manchester City: Rothen fustige le comportement de Neymar avec Bakker

"C'est la meilleure paire du monde. Mais comme on ne leur dit pas assez, ils le disent eux-mêmes", a conclu Jean-Michel Larqué, épinglant au passage Mauricio Pochettino pour son coaching à la mi-temps et durant la seconde période.