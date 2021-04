PSG: "Tout est presque réglé", assure Neymar sur sa prolongation

EXCLU RMC SPORT. Avant d'affronter Manchester City en demi-finale aller de Ligue des champions, Neymar assure ce lundi dans Top of the Foot que sa prolongation au PSG est "presque réglée". L'attaquant brésilien, dont le contrat actuel expire en 2022, devrait s'engager jusqu'en juin 2026.

Il ne manque manifestement plus que quelques détails pour que Neymar appose sa signature. Dans une interview accordée ce mardi à RMC Sport, l'attaquant brésilien du PSG a assuré que sa prolongation de contrat serait sans doute bientôt officielle. "Tout est presque réglé", a-t-il affirmé à la veille de la demi-finale aller de Ligue des champions contre Manchester City au Parc des Princes (mercredi 21h en exclusivité sur RMC Sport 1).

>> Écoutez Top of the Foot en direct sur RMC

"Vous savez, on est en discussion avec Paris... On n'est pas pressé. (...) Je me sens à l'aise. Je me sens vraiment très heureux ici au Paris Saint-Germain", a-t-il aussi déclaré.

À propos de son moral au beau fixe, Neymar explique: "Je ne pense pas que le club ait changé, ou que ce soit moi qui ait changé. Mais le vestiaire, l'environement autour, fait qu'on devient de plus en plus heureux".

Jusqu'en juin 2026

Arrivé au PSG au cours du mercato estival de 2017, Neymar est actuellement sous contrat jusqu'en juin 2022. Comme le rapportait RMC Sport mi-avril, le numéro 10 a donné son accord de principe pour prolonger jusqu'en juin 2026. La star de 29 ans s'apprête donc à signer pour quatre ans de plus.

Souvent privé de temps de jeu à cause de son état physique ou en raison de suspensions, Neymar a pris part cette saison à 21 matchs de Ligue 1 et de Ligue des champions. Sur ces deux compétitions, il compte 12 buts et 7 passes décisives. Quant à ses statistiques depuis son arrivée à Paris, elles se présentent ainsi: 109 matchs, 84 buts, 50 passes décisives.

>> Abonnez-vous aux offres exclusives RMC Sport pour regarder la Ligue des champions