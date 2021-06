Mercato: le Barça va durcir le ton avec Umtiti en vue d'un départ

Selon le quotidien catalan Sport, la direction du FC Barcelone va bientôt s’entretenir avec Samuel Umtiti pour lui demander de baisser son salaire. Objectif, trouver un club en vue d’un prêt.

Vers un bras de fer Barça-Umtiti ? Si nous n’en sommes pas encore là, le club catalan entend durcir le ton avec le défenseur central français de 27 ans, recruté en 2016 à l’Olympique Lyonnais. Handicapé par son genou depuis 2018, le champion du monde n’a disputé que 13 matchs en Liga cette saison. Si Ronald Koeman a tenté de le relancer, l’entraîneur blaugrana n’a pas réussi son pari, Umtiti n’ayant jamais retrouvé son niveau du Mondial 2018. En conséquence, le Néerlandais ne compte définitivement plus sur lui. Dans la hiérarchie des défenseurs centraux, Umtiti est relégué à la cinquième place. Comme d'autres joueurs catalans, le Tricolore est poussé vers la porte de sortie cet été.

Un rendez-vous fixé dans les prochains jours

L’an passé, la direction avait déjà fait savoir à l’entourage de Umtiti qu’il devait se trouver un club. Un message qui n’est pas passé auprès du joueur, clairement décidé à rester au Barça où il est sous contrat jusqu’en 2023. Un an plus tard, le FC Barcelone est plus que jamais décidé à faire partir le joueur. Selon Sport, un rendez-vous est prévu très prochainement avec le camp Umtiti. L’objectif est de trouver une solution favorable pour les deux parties. Mais toujours selon le quotidien catalan, les dirigeants barcelonais sont lassés par l’attitude du Français qui ne veut pas quitter le club.

L'hypothèse d'une résiliation de contrat pas écartée

Ils envisageraient de durcir le ton et de lui mettre la pression en lui demandant de baisser son salaire. Objectif : faciliter un prêt vers un autre club. Le Barça aurait étudié toutes les pistes sur le plan juridique, y compris celle d’une résiliation de contrat même si celle-ci n’est pas d’actualité pour l’instant. Le Barça veut se laisser la chance de trouver un accord qui pourrait satisfaire les deux parties. L’OL et l’OM mais aussi la Roma la saison passée se sont déjà renseignés sur Big Sam. L’ex-Gone se serait toujours opposé à un départ.