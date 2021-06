Mercato: Braithwaite, Umtiti, Coutinho… le Barça se prépare à un grand ménage

Le FC Barcelone, qui a déjà enregistré quatre arrivées majeures cet été, préparerait plusieurs départs selon la presse catalane. Les blessés, à court de forme, ou trop payés sont notamment visés.

Le grand chantier se poursuit au FC Barcelone. En parallèle des discussions avec Lionel Messi, qui arrive en fin de contrat dans les prochains jours, le futur du club continue à se dessiner dans le sens des départs. Depuis début juin, les Blaugranas ont déjà recruté Agüero, Garcia, Emerson et Depay pour la saison prochaine.

Un premier départ semble d’ores et déjà acquis, celui de Konrad de la Fuente, qui devrait rejoindre l’Olympique de Marseille dans les prochains jours pour quatre ans, selon nos informations. Toujours dans le secteur offensif, Coutinho est poussé vers la sortie, selon Sport, au terme d’une saison marquée par une nouvelle grosse blessure qui l’a éloigné des terrains cinq mois. Aucune offre ne serait cependant arrivée pour le Brésilien.

Pjanic déjà sur le départ, Umtiti poussé vers la sortie

Martin Braithwaite, déjà cantonné à un rôle de remplaçant (11 titularisations en Liga la saison passée), serait lui aussi invité à trouver un autre club d’après le média catalan, après les arrivées d’Agüero et Depay qui vont forcément amenuiser encore un peu plus son temps de jeu. Au milieu de terrain, Miralem Pjanic pourrait déjà repartir en Serie A, un an après son départ pour Barcelone. La Juventus, l’Inter ou Naples sont des options, toujours selon Sport.

Le quotidien fait ensuite le point sur la défense, et il y a du mouvement dans l’air. Très régulièrement blessé, Samuel Umtiti n’est plus désiré par le FC Barcelone qui le paye 13 millions d’euros par an et voit une belle occasion de réaliser des économies. Problème: à deux ans de la fin de son contrat, les candidats ne se pressent pas, même si l'OM semblait intéressé. Autre défenseur central français, Jean-Clair Todibo aurait convaincu Nice lors de son prêt en seconde partie de saison et le club azuréen pourrait lever l'option d'achat de 8,5 millions d’euros, comme nous l'annoncions récemment.

200 millions d'euros de masse salariale à économiser pour consever Messi

Dans les couloirs, Junior Firpo ne convainc pas et un prêt à l’AC Milan est évoqué pour qu’il puisse trouver du temps de jeu (3 titularisations en championnat la saison passée), alors qu’il est toujours barré par Jordi Alba. De l’autre côté, Sergio Roberto, plus polyvalent, a encore un an de contrat mais le Barça souhaiterait s’en séparer dès à présent, alors qu’il est rémunéré à hauteur de 10 millions d’euros par an et que des pépins ont également gâchés ses derniers mois.

Enfin, au poste de gardien de but, Neto pourrait laisser sa place de numéro 2 derrière ter Stegen à un jeune de la Masia et pourrait quitter le club contre 16 millions d’euros. Les deux clubs de Milan ainsi qu’Everton seraient sur le dossier. Sans exception, le FC Barcelone veut ainsi dégraisser son effectif. Pour pouvoir faire signer un nouveau contrat à Lionel Messi, 200 millions d'euros seraient nécessaires selon la RAC1 pour conserver la Pulga.