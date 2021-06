Mercato: Umtiti poussé vers la sortie au Barça

Selon la presse catalane, le FC Barcelone a demandé au défenseur français Samuel Umtiti de se trouver un nouveau club cet été. Mais son salaire pourrait refroidir les éventuels prétendants.

Non sélectionné par Didier Deschamps pour participer à l'Euro, Samuel Umtiti va pouvoir profiter du mois de juin pour réfléchir à son avenir. Et probablement se trouver un nouveau club. Car d'après Sport, le Barça a informé le défenseur français (27 ans) qu'il ne comptait pas sur lui pour la saison prochaine.

Avec le retour d'Eric Garcia officialisé mardi, le club catalan compte désormais six défenseurs centraux dans son effectif: Garcia et Umtiti, donc, mais aussi Ronald Araujo, Clément Lenglet, Gerard Piqué, et Oscar Mingueza. Tous n'ont pas été brillants cette saison, c'est un euphémisme, mais ils seraient tout de même devant Umtiti dans la hiérarchie des axiaux.

Trois années sombres

Il faut dire que depuis la Coupe du monde 2018, "Big Sam" a vécu bien des galères, à cause de récurrentes blessures, notamment à un genou. L'ancien Lyonnais a joué 15 matchs en 2018-2019 (1.268 minutes), 18 en 2019-2020 (1.316 minutes) et 16 en 2020-2021 (827 minutes). Trop peu pour paraître fiable aux yeux du staff et des dirigeants.

Toujours d'après Sport, Umtiti - sous contrat jusqu'en 2023 - pourrait partir définitivement, ou être prêté dans un premier temps. Problème: son conséquent salaire pourrait refroidir d'éventuels prétendants, puisque le Français toucherait 12 millions d'euros bruts par an.