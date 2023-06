Mercato: le Barça veut doubler l'Arabie saoudite pour Brozovic

Oprhelin de Sergio Busquets, parti rejoindre Lionel Messi en MLS, le Barça est en quête d'un milieu de terrain défensif. Le profil de Marcelo Brozovic (Inter Milan) plaît beaucoup à Xavi.

C’est la priorité de l’été du côté du Barça : se renforcer au milieu de terrain. Sergio Busquets officiellement parti aux Etats-Unis, le champion d’Espagne a besoin de sang frais dans ce secteur du jeu. Dans cette optique, la signature d’Ilkay Gündogan (32 ans) pourrait être officialisée dans les prochains jours.

Après avoir réalisé une saison phénoménale avec les Skyblues de Pep Guardiola, avec lesquels il a décroché un triplé historique (Ligue des champions, Premier League, FA Cup), l’international allemand souhaiterait poursuivre sa carrière en Catalogne. Et puisqu’il est en fin de contrat, Barcelone n’aura aucune indemnité de transfert à verser.

L'Arabie saoudite le veut

Selon la presse espagnole, Xavi a également demandé un milieu plus travailler à ses dirigeants, un élément capable d’évoluer devant la défense et de fournir un gros boulot à la récupération. S'il apprécie beaucoup les profils de Joshua Kimmich (28 ans, Bayern Munich) et Martín Zubimendi (24 ans, Real Sociedad), il sait que ces deux dossiers s’annoncent compliqués au regard des finances barcelonaises et des contraintes liées au fair-play financier.

D’après le quotidien Mundo Deportivo, son club pourrait se rabattre sur une piste bien moins onéreuse : Marcelo Brozovic (30 ans). L’Inter Milan serait d'accord pour s'en séparer cet été mais le Barça n’est pas le seul sur le coup. L’Arabie saoudite rêve aussi d’attirer le vice-champion du monde 2018 croate et serait prête à lui faire une offre XXL pour le convaincre d’imiter Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N’Golo Kanté ou encore Ruben Neves. Au Barça, on estime que la semaine à venir sera décisive.