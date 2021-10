Mercato: le Barça veut encore réduire le clan français en janvier

Selon Sport, le FC Barcelone ne compte plus vraiment sur son clan de joueurs français à l’exception d’Ousmane Dembélé. Clément Lenglet et Samuel Umtiti seront poussés vers la sortie en janvier.

Le français se fait rare dans le onze du FC Barcelone cette saison. Seuls Antoine Griezmann (trois matchs) et Clément Lenglet (26 ans, quatre matchs) ont participé à des matchs avec le maillot catalan. Depuis, le premier a quitté le club pour retrouver l’Atlético de Madrid. Le second, lui, se contente d’une titularisation (face à Getafe) et de miettes en fin de match. Un maigre total toujours plus consistant que celui - nul - de Samuel Umtiti (27 ans), sur lequel Ronald Koeman ne compte pas.

Le technicien néerlandais convoque l’ancien Lyonnais dans le groupe sans le faire entrer et cela agacerait le conseil d’administration, qui pousserait pour qu’il fasse davantage confiance à l’ancien Lyonnais. Selon Sport, un seul Français aurait actuellement la cote dans l’effectif blaugrana: Ousmane Dembélé.

L’ancien Rennais est très apprécié de Joan Laporta, président catalan qui avait fait de sa prolongation l’un de ses chantiers après son élection. L’international français n’a pas encore joué cette saison en raison d’une blessure à la cuisse droite, contractée en juin à l’Euro avec la France et qui l’a contraint à passer par la case opération. Des négociations sont actuellement en cours pour un nouveau contrat alors que l’actuel prend fin à l’issue de la saison.

S’il reste, "Dembouz" pourrait se retrouver isolé parmi la colonie française. Selon Sport, Clément Lenglet et Samuel Umtiti seront poussés vers la sortie lors du mercato hivernal. En cas de départ, ils suivraient Jean-Clair Todibo, définitivement transféré à Nice l’été dernier, ainsi qu'Antoine Griezmann parti à l'Atlético fin août.