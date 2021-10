Mercato en direct: les pistes XXL du Barça pour le mois de janvier

Un peu plus d'un mois après la fin du marché estival, les clubs de Ligue 1 et d'Europe tirent les premiers bénéfices de leur recrutement. Entre jolis coups et flops, les équipes préparent déjà le prochain mercato hivernal du mois de janvier. L'occasion de trouver des portes de sortie à des indésirables ou de corriger quelques erreurs de casting. Le cas de plusieurs stars dont les contrats se termineront dans quelques mois continuent aussi de faire les choux gras de la presse. Retrouver toutes les infos et rumeurs du mercato dans le direct commenté sur RMC Sport.

Barcelone: un mercato hivernal ambitieux avec Sterling et Olmo ? En proie à de grosses difficultés financières ces derniers mois, le Barça a perdu plusieurs joueurs majeurs pendant l'été. Lionel Messi ou encore Antoine Griezmann sont partis et le club catalan s'est contenté de recrues à prix réduits. La donne pourrait changer cet hiver selon le Mundo Deportivo. Pas au mieux en ce début de saison, le Barça envisage de se positionner sur le meneur de jeu Dani Olmo (Leipzig) et Raheem Sterling. Ancien de la Masia, l'Espagnol pourrait accepter un retour à Barcelone. La direction du club aimerait attirer l'ailier anglais dont le temps de jeu reste intermittent du côté de Manchester City.



Saint-Etienne: Puel fixé ce lundi Dernier de Ligue 1 et toujours en quête d'un premier succès cette saison, Saint-Etienne a arraché le nul contre Lyon ce dimanche dans le derby (1-1). Un point face aau rival qui n'a pas encore assuré la survie de Claude Puel sur le banc de l'ASSE. Selon les informations de RMC Sport, l'avenir du technicien fera l'objet de discussion au sein du club stépahnois ce lundi. Un conseil de surveillance va se réunir en présence des deux présidents Roland Romeyer et Bernard Caïazzo (en visio), Jean-François Soucasse , président exécutif, et d’un certain nombre d’acteurs des Verts. >> Plus d'infos sur le dossier Puel chez les Verts



Bonjour à tous, Libre en juin prochain, Kylian Mbappé suscite toujours plus de convoitises en Europe. L'attaquant du PSG reste dans le viseur du Real Madrid et Carlo Ancelotti n'a pas manqué d'adresser un petit message à destination du Français des derniers jours. Toujours en Liga, Serge Aurier pourrait rapidement s'engager avec Villarreal. Sans club depuis son départ de Tottenham, le latéral ivoirien se trouve en négociations avancées avec le club andalou selon les informations de RMC Sport. L'ancien joueur de Paris a même assisté au match de l'équipe d'Unai Emery contre le Betis Séville en Liga.