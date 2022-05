Mercato: le Bayern aurait ciblé Sadio Mané pour cet été

Selon Sky Germany, le Bayern Munich souhaiterait recruter Sadio Mané durant le prochain mercato estival. Le directeur sportif du club bavarois aurait même rencontré ce week-end l’agent de l’attaquant sénégalais, sous contrat jusqu’en 2023 avec Liverpool.

Ce serait l’un des gros coups de l’été. Selon Sky Germany, le Bayern Munich se serait mis en tête de recruter Sadio Mané durant le prochain mercato. Le club bavarois, sorti en quart de finale de la Ligue des champions par Villarreal, aurait ciblé l’attaquant de Liverpool pour renforcer son secteur offensif.

Hasan Salihamidzic, le directeur sportif du club bavarois, aurait même rencontré l’agent de Mané ce week-end à ce sujet. Pour l’heure, aucune discussion n’aurait été entamée entre le Bayern et Liverpool, où l’international sénégalais (86 sélections, 28 buts) est sous contrat jusqu’en 2023.

Liverpool se concentre sur la prolongation de Salah

Âgé de 30 ans, Mané boucle sa cinquième saison chez les Reds, où il a débarqué à l’été 2019 en provenance de Southampton (41 millions d’euros). En 46 apparitions, il a inscrit 20 buts et délivré 4 passes décisives (toutes compétitions confondues). Il fait aujourd’hui partie des tauliers de l’équipe de Jürgen Klopp, toujours en lice pour un quadruplé historique (Ligue des champions, Premier League, Coupe d'Angleterre, Coupe de la Ligue). Mais les négociations pour son éventuelle prolongation sont jugées difficiles au sein du club de la Mersey, qui se concentre sur le renouvellement de Mohamed Salah, dont le bail court également jusqu’en 2023.

Une situation dont le Bayern espèrerait profiter pour récupérer le leader des Lions de la Téranga, vainqueur de la CAN 2022. Interrogé sur la perspective d’accueillir un grand nom cet été, Salihamidzic a récemment expliqué: "Laissez-nous vous surprendre. Nous devons voir ce qui est possible et ce qui ne l’est pas. Nous avons aussi des idées créatives." De quoi alimenter les rumeurs, d'Anfield à l'Allianz Arena...