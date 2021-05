Mercato: le Bayern ne fera pas de gros coup sur le marché cet été

Après avoir déjà bien entamé son enveloppe pour le mercato estival avec les arrivées de Dayot Upamecano et du technicien allemand Julian Nagelsmann, le Bayern Munich n'a pas prévu d'autres gros transferts cet été. Dans le podcast "Bayern Insider", le président du club, Herbert Hainer, l'a confirmé.

Cela ne devrait pas beaucoup bouger cet été du côté du Bayern Munich. En proie lui aussi à des difficultés financières liées à la crise sanitaire, le club bavarois n'envisage aucun nouvel achat de grande star cet été, a affirmé ce vendredi le président du club Herbert Hainer. "Nous allons compléter notre effectif, nous avons une équipe jeune, incroyablement forte avec un potentiel énorme", a-t-il dit dans le podcast "Bayern Insider", "donc je ne me fais pas de souci et je ne vois pas d'obligation pour de nouveaux transferts onéreux".

Pour l'instant, le Bayern a cassé sa tirelire pour le défenseur central français de Leipzig Dayot Upamecano, qui arrivera à l'intersaison contre une indemnité de 42,5 millions. Le recrutement de l'entraîneur Julian Nagelsmann, également du RB Leipzig, devrait aussi coûter quelque 25 millions, selon la presse locale.

Julian Nagelsmann © Icon Sport

Le "Rekordmeister" s'est aussi attaché les services d'un jeune latéral gauche en la personne d'Omar Richards, qui arrivera libre en provenance du club anglais de deuxième division de Reading cet été.

Un manque à gagner estimé à 150 millions d'euros

Alors que le Bayern a déjà bien entamé son enveloppe dédiée au mercato estival, aucune autre arrivée majeure n'est attendue en Bavière, à moins d'un gros départ. Ce vendredi, ESPN plaçait Robert Lewandowski dans le collimateur des deux finalistes de la Ligue des champions, Manchester City et Chelsea, ainsi que le PSG.

Dans le sens des départs, David Alaba, Jérôme Boateng et Javi Martinez sont en fin de contrat et vont quitter le club librement. Leurs départs sont déjà actés et le Bayern s'apprête à perdre des cadres du vestiaire. Les médias allemands spéculent depuis des mois sur une vente du champion du monde français Corentin Tolisso, mais celui-ci vient juste de reprendre l'entraînement après une blessure grave (tendon de la cuisse) et n'a pas encore rejoué.

Dans le podcast "Bayern Insider", le président bavarois a indiqué que le manque à gagner du Bayern depuis le début de la pandémie de Covid-19 était estimé à 150 millions d'euros. "Le Bayern veut avoir le meilleur effectif possible, mais la réalité, c'est qu'il faut aussi financer cela. Ce n'est pas un secret que le Covid a aussi touché durement le FC Bayern (...) Nous estimons notre manque à gagner à environ 150 millions d'euros depuis mars 2020."