Euro: Lucas Hernandez "rêve de jouer" avec son frère Theo en équipe de France

Dans un entretien à Canal+, le défenseur du Bayern Munich et de l’équipe de France Lucas Hernandez a été interrogé sur son frère, Theo, auteur d’une excellente saison à l’AC Milan. Et sur la possibilité de voir les deux frères réunis en équipe de France, une perspective qui réjouit le polyvalent défenseur bavarois.

Didier Deschamps à l’heure des choix. Le sélectionneur de l’équipe de France dévoilera le 18 mai sa liste de 26 joueurs pour disputer l’Euro 2021. Sauf blessure, la présence de Lucas Hernandez ne fait aucun doute. Malgré des pépins physiques qui ont gâché sa première partie de saison, le champion du monde revient fort et ne doit pas trembler pour sa place.

La liste désormais élargie à 26 joueurs pourrait-elle profiter à son frère Théo ? Agé de 23 ans, l’arrière gauche brille sous les couleurs de l’AC Milan mais n’a encore jamais été convoqué chez les Bleus. Le retrouver à l’Euro serait une surprise qui ferait évidemment le bonheur de son frangin: "Tous les frères aimeraient bien jouer ensemble un jour mais ce ne sera pas à moi de choisir, a confirmé le joueur du Bayern dans un entretien à Canal+. Il est en train de faire une très grosse saison. J’espère qu’il continuera comme ça."

"Ce sera compliqué"

Dans l’hypothèse où Deschamps convoque le jeune Milanais, les deux frères Hernandez pourront viser ensemble le titre de champion d’Europe mais aussi passer du temps ensemble : "Trop c’est pas bon non plus, rigole Lucas. Pour moi ce serait un rêve de pouvoir jouer avec mon frère. Mais ce sera compliqué aussi. Et ce sera le choix du coach."

Auteur de 47 apparitions avec le club lombard (6 buts), Theo Hernandez a déjà fait des appels du pied à Didier Deschamps. "Je suis dans l’attente, il ne m’a pas encore appelé, déclarait il y a deux mois le Milanais à l'hebdomadaire Sportweek. Depuis deux ans, depuis que je suis ici (à Milan, ndlr), je joue aussi pour aller en sélection. J'ai toujours le téléphone à la main. C'est un rêve pour moi de jouer avec mon frère avec le maillot de la France."

Théo Hernandez © ICON Sport

En attendant l’annonce de la liste du technicien basque, Lucas Hernandez pense déjà au premier rendez-vous à l’Euro, face à l’Allemagne le 15 juin à l’Allianz Arena, son stade : "Ce sera un très beau match. On en a pas encore parlé avec les Allemands (du Bayern), on est encore concentré sur ce qui nous reste à disputer en Bundesliga. Ça va être un gros match à Munich. Avec King (Kingsley Coman) et Ben (Benjamin Pavard), on connait bien le stade. Ce sera beau de participer à ce match", conclut Lucas Hernandez.