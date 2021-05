Mercato: Lewandowski intéresserait Manchester City, Chelsea et le PSG

Selon ESPN, Manchester City et Chelsea, en quête d'un buteur pour la saison prochaine, convoitent l'avant-centre du Bayern Munich Robert Lewandowski. Le PSG pourrait aussi faire partie des candidats si Kylian Mbappé quitte Paris au mercato d'été.

Vers un énorme feuilleton cet été ? A 33 ans, Robert Lewandowski pourrait changer d’air. L’incontournable buteur du Bayern Munich est sous contrat jusqu’en juin 2023. D’après ESPN, l’ancien joueur du Borussia Dortmund se poserait néanmoins des questions sur son avenir. Des doutes qui pourraient être alimentés par les convoitises de grands clubs européens. Le média américain révèle ainsi l’intérêt de trois formations qui ont brillé cette saison en Ligue des champions, puisqu’il s’agit des trois équipes qui ont atteint les demi-finales à l’exception du Real Madrid.

Le PSG, qui a évité en quarts de finale le Polonais (blessé), pourrait être un candidat pour l’accueillir. Mais cette hypothèse serait uniquement conditionnée par un départ de Kylian Mbappé cet été. Pour rappel, le champion du monde de 22 ans, sous contrat jusqu’en 2022, est toujours en phase de réflexion en vue d’une prolongation.

>> Le mercato en direct Un transfert à au moins 60 millions d'euros

Outre le PSG, Manchester City et Chelsea, les deux clubs finalistes de la Ligue des champions le 29 mai à Istanbul, seraient eux aussi très intéressés par la star du Bayern Munich. Les deux formations anglaises, qui ne se quittent plus (elles s’affronteront samedi en Premier League, un match à suivre à 18h30 en direct sur RMC Sport1), sont en quête d’un avant-centre pour la saison prochaine.

A Chelsea, Thomas Tuchel n’est pas complètement satisfait par le rendement de Timo Werner. Du coté des Cityzens, Sergio Agüero, en fin de contrat, va laisser une place libre au poste de numéro 9. Pour avoir officié en Bundesliga, Pep Guardiola et Thomas Tuchel connaissent parfaitement bien Robert Lewandowski. Le premier a même eu le Polonais sous ses ordres au Bayern entre 2014 et 2016. Selon ESPN, City et les Blues pourraient entamer des discussions avec le Bayern s’ils sont disposés à mettre au moins 60 millions d’euros sur la table.