Mercato: le Bayern recrute Yann Sommer pour pallier l'absence de Manuel Neuer, Omlin à Gladbach

Contraint de recruter au poste de gardien après la blessure de longue durée de Manuel Neuer, le Bayern Munich annonce ce jeudi l'arrivée de Yann Sommer, ancien portier du Borussia Monchengladbach.

Le gardien international suisse Yann Sommer, 34 ans, a signé un contrat jusqu'à l'été 2025 avec le Bayern Munich pour pallier l'absence jusqu'à la fin de la saison du capitaine munichois Manuel Neuer, 36 ans, a annoncé le club bavarois ce jeudi. Dans le même temps, Gladbach recrute le Montpelliérain Jonas Omlin, qui signe jusqu'en 2027.

Sommer déjà à l'entraînement avec le Bayern

Après huit ans et demi passés au Borussia Mönchegladbach, Yann Sommer s'est engagé pour deux saisons et demie avec le Bayern, où il sera le numéro un dans les buts au moins jusqu'à la fin de la saison, avec notamment un huitième de finale de Ligue des champions contre le Paris SG (match aller le 14 février, retour le 8 mars). Le gardien suisse est même déjà à l'entrainement ce jeudi.

Sky Sport Deutschland avance un transfert contre une indemnité de 9,5 millions d'euros (bonus compris de 1,5 M€). Le recrutement de Yann Sommer sert à pallier la blessure de Manuel Neuer, qui s'est fracturé une jambe début décembre en faisant du ski. Le capitaine de 36 ans, forfait pour le reste de la saison, pourrait bien être indisponible au-delà de cet été. Ce qui a poussé les dirigeants munichois à désavouer Sven Ulreich, le gardien numéro deux.

"Après le forfait de Manuel, nous devions réagir"

"Après le forfait de Manuel, nous devions réagir, déclare Hasan Salihamidžić, le directeur sportif. Nous avons de grands objectifs à atteindre cette saison et c'est pourquoi nous avons engagé Yann Sommer, que nous considérons comme l'un des meilleurs gardiens européens. Yann est depuis longtemps le gardien de l'équipe nationale suisse, il a l'expérience de la Ligue des champions, c'est un gardien joueur et son ambition et son caractère s'intègrent très bien dans notre équipe. Je tiens à remercier le Borussia Mönchengladbach pour les négociations constructives".

L'accord pour Yann Sommer a été manifestement rendu possible par la solution de secours trouvée par le Borussia Mönchengladbach, qui s'est tourné vers Montpellier pour s'attacher les services de Jonas Omlin. Les deux clubs se seraient entendus sur une indemnité de 8 à 10 millions d'euros. Le gardien suisse de 29 ans, évolue au MHSC depuis 2020. Son contrat court jusqu'en juin 2024. Il a disputé 14 matchs cette saison.