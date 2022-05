Mercato en direct: la légende Chiellini annonce son départ de la Juventus

La fin de saison approche mais le mercato est déjà bien lancé, à l'image de l'officialisation du transfert d'Erling Haaland à Manchester City. Des joueurs comme Kylian Mbappé, Paul Pogba ou Paulo Dybala arrivent eux en fin de contrat et n'ont toujours pas officialisé le nom de leur futur club. Toutes les informations et rumeurs sur le prochain mercato sont à retrouver dans le direct commenté sur le site et l'app RMC Sport.

Le Barça suit Raphinha Selon Sport, le FC Barcelone suit avec attention la fin de saison de Leeds, où évolue Raphinha. Estimé à 45 millions d'euros, l'ailier brésilien a une clause dans son contrat en cas de descente en deuxième division, qui pourrait lui permettre de quitter le club de Premier League en cas d'offre à hauteur de 25 millions d'euros. Leeds, qui a perdu ses trois derniers matchs, est actuellement 18e à deux journées du terme.



Dembélé voudrait rester au Barça En fin de contrat en juin prochain avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé aurait indiqué à Xavi, son entraîneur, son souhait de prolonger l'aventure en Catalogne selon une information d'El Chiringuito.



Frenkie de Jong devrait être vendu Selon une information du journaliste espagnol Gerard Romero, Frenkie de Jong sera vendu lors de ce mercato par le FC Barcelone, qui a besoin d'argent. Manchester United devrait récupérer le milieu de terrain néerlandais, qui a déjà évolué sous les ordres d'Erik ten Hag.



Chiellini quittera la Juventus à l'issue de la saison Giorgio Chiellini (37 ans) a annoncé son départ de la Juventus à l'issue de la saison, mercredi après la défaite en Coupe d'Italie face à l'Inter Milan. (2-4, a.p.). Il y joue depuis 17 ans et y a remporté 19 titres. Le défenseur international italien, qui disputera son dernier match en équipe nationale le 1er juin, a assuré ne pas savoir s'il allait arrêter définitivement le football ou se lancer dans une ultime aventure, par exemple en Amérique du nord.



Bonjour à tous Bonjour à tous et bienvenue sur le live RMC Sport pour suivre les dernières informations et actualités du mercato. Le principal mouvement des derniers jours est forcément celui d'Erling Haaland en direction de Manchester City, rapidement remplacé par Karim Adeyemi. D'autres mouvements de grande ampleur pourraient bientôt suivre.