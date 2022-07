Mercato: le directeur sportif de Vérone met les choses au clair sur Lazovic et l'OM

Dans un entretien à la presse locale, Francesco Marroccu, directeur sportif de l'Hellas Vérone est revenu sur les rumeurs entourant Darko Lazovic, courtisé par l'OM. Le dirigeant indique que son club ne l'a jamais mis sur le marché.

Arrivé début juin au poste de directeur sportif de l'Hellas Verone, Francesco Marroccu gère notamment le dossier Darko Lazovic, courtisé par l'OM. Dans un entretien à L'Arena di Verona, le responsable du sportif a démenti le possible départ du latéral gauche en direction du club phocéen.

Marroccu n'a "jamais mis Lazovic sur le mercato"

Surtout, Francesco Marroccu nie avoir mis en vente le Serbe de 31 ans, qui aurait pu retrouver Igor Tudor, qui a dirigé le club de Vérone la saison dernière: "Lazovic reste toujours intransférable. J'aimerais entendre la version de l'autre partie, parce que les supporters tombent amoureux des joueurs et c'est normal, moi je suis le directeur sportif qui est arrivé après et qui doit construire sa crédibilité. C'est plus facile de penser que Lazovic ne voulait pas partir et que Marroccu voulait le vendre, a déclaré le directeur sportif. Mais c'est une histoire réécrite car Marroccu n'a jamais mis Lazovic sur le mercato ou ne l'a jamais fait descendre de l'avion puisqu'il ne l'a jamais organisé."

Selon plusieurs médias italiens, l'OM voulait également inclure Kevin Strootman dans la transaction, dans une sorte d'échange. "Il faudrait comprendre qui l'a organisé et avec qui il s'était mis d'accord, a poursuivi Marroccu, sur le transfert potentiel de Lazovic à l'OM. La vérité, dans ma culture comme dans l'histoire, est toujours une et ne peut se raconter d'une autre manière. L'Hellas n'a jamais mis Lazovic sur le mercato. Si l'opération a décollé, c'est quelqu'un a donné son aval en amont. Peut-être qu'un jour Darko racontera la vérité."

Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec l'Hellas Verone, Darko Lazovic ne devrait donc pas rejoindre l'OM. En attendant la reprise de la saison le 7 août prochain, le club phocéen va devoir trouver un autre joueur pour animer le couloir gauche. Depuis le début du mercato, Pablo Longoria et ses équipes ont déjà officlalisé les signatures de Jonathan Clauss, Chancel Mbemba, Isaak Touré, Samuel Gigot et le Colombien Luis Suarez.