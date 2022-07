OM: Tudor "pas inquiet" malgré les deux défaites en préparation

Dominé par Norwich (3-0) puis Middlesbrough (2-0), l'OM ne rassure pas à deux semaines de la reprise de la Ligue 1. Mais Igor Tudor se veut rassurant, convaincu que ses joueurs ont simplement besoin d'un peu de temps pour s'adapter à son style de jeu.

Préparation compliquée pour les Marseillais. Déjà battu par Norwich (3-0) il y a une semaine, l’OM s’est à nouveau incliné vendredi en amical, cette fois face à Middlesbrough (2-0), autre club de D2 anglaise. Une deuxième défaite en trois rencontres pour les coéquipiers de Dimitri Payet, qui avaient démarré par une victoire contre Marignane-Gignac (4-1), pensionnaire de N2, pour les grands débuts sur le banc d’Igor Tudor.

Au Riverside Stadium, les Olympiens étaient alignés en 3-4-2-1 et ils ont vite cherché à mettre en application le jeu direct en profondeur prôné par l’ancien coach de l’Hellas Vérone. Mais après une première période pour le moins ennuyeuse, ils ont pris l’eau après la pause, avec une défense en grande difficulté et un secteur offensif bien peu inspiré. Mais pour Tudor, il n’y a pas (encore) de quoi s’alarmer.

"Nous serons en forme"

"Notre objectif était de donner du temps de jeu aux joueurs et c’est ce que nous avons fait. Les jambes étaient lourdes, nous avons beaucoup travaillé ces derniers jours, il y a donc beaucoup de joueurs fatigués. C’est normal, c’était attendu", a réagi le technicien croate, arrivé le 4 juillet en remplacement de Jorge Sampaoli. Contre Middlesbrough, il a notamment lancé deux recrues, l'ex-Lensois Jonathan Clauss et le Colombien Luis Suarez en attaque, mais le verrou anglais n’a jamais vraiment été menacé.

"J’ai vu des choses intéressantes et des choses qu’il faut améliorer. Il y a une grande conséquence : nous ne sommes pas frais. Il y a deux jours, nous avons eu une grosse séance physique donc il est normal que, deux jours après, les joueurs soient dans le dur physiquement et mentalement. Je ne suis pas inquiet. Je suis certain qu’au début de la saison, nous serons en forme. Comme vous le voyez, j’essaie de changer le style de jeu de l’équipe par rapport aux dernières années. Il y a beaucoup de nouvelles choses, de nouveaux joueurs", a précisé Tudor.

Et d’ajouter : "Certains comme (Chancel) Mbemba ont trois séances avec nous et d’autres ne sont probablement pas encore en condition physique pour pratiquer ce genre de football. Je ne suis pas inquiet. Au bon moment, nous serons bons." Il reste deux amicaux à son équipe pour monter en puissance (le 27 juillet face au Betis et le 31 juillet contre l’AC Milan) avant de démarrer la saison de Ligue 1 par la réception du Stade de Reims le 7 août au Vélodrome.