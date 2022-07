Mercato: Longoria aurait rencontré l’agent de Saliba, un retour à l’OM envisageable?

L’agent du défenseur central d’Arsenal William Saliba aurait rencontré le président de l’OM Pablo Longoria au lendemain d'un prêt concluant à Marseille. Un retour pourrait intervenir même si l’entraîneur des Gunners Mikel Arteta compte sur lui.

William Saliba finalement pas si loin de l’OM? Alors que l’entraîneur d'Arsenal a dit grand bien de son défenseur central et que son excellente saison en prêt à Marseille pourrait attiser les convoitises, un retour en Provence serait bien dans les tuyaux. Selon les informations du journaliste italien Fabrizio Romano, l’agent du joueur aurait dîné avec le président marseillais Pablo Longoria ce lundi soir à Londres.

Pour Arteta, Saliba "est prêt"

Pourtant, son entraîneur Mikel Arteta s’était à nouveau montré très satisfait de ses prestations après la rencontre contre Chelsea ce samedi (4-0). "Je suis vraiment content de la manière dont il joue, la maturité qu’il montre et la façon dont il s’est adapté à 21 ans, avait déclaré l’Espagnol. On va continuer de le développer. C’est déjà un top joueur et on doit le rendre encore meilleur. Il est prêt pour moi."

À l’OM, William Saliba avait réussi une saison pleine lors de son prêt en 2021-2022, avec au total 51 matchs joués, dont 36 en Ligue 1, ce qui lui a ouvert les portes de l’équipe de France (5 sélections). Il est pour rappel sous contrat avec les Gunners jusqu’en 2024 et sa valeur marchande est estimée à 30 millions d’euros.

L'OM s'est déjà bien renforcé dans l'axe

Le club olympien semblait toutefois avoir tourné la page en faisant signer plusieurs défenseurs centraux depuis le début du mercato avec Isaak Touré et Chancel Memba, après l’arrivée attendue de Samuel Gigot. Sans oublier qu’une prolongation de contrat de l’ancien stéphanois avait été récemment évoquée en Angleterre.