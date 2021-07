Mercato: le dossier Cajuste à Rennes en stand-by

Selon nos informations, Rennes est à l’arrêt sur le dossier du milieu de terrain suédois Jens Cajuste (21 ans). Les Bretons ne peuvent pas, pour le moment, répondre aux attentes de son club, le FC Midtjylland.

Rennes n’avance pas sur le dossier Jens Cajuste (21 ans). Les dirigeants bretons avaient offert 11 millions plus des bonus au FC Midtjylland, le club du milieu de terrain suédois. Mais les Danois en réclament au moins 14 millions d’euros.

Rennes veut vendre

Rennes ne peut pas pour l’instant augmenter son offre, sans vendre avant. La priorité des Bretons se porte actuellement sur le recrutement d’un numéro 6 avant de reprendre le dossier de Jens Cajuste. Mais le temps presse puisque le club français fait face à la concurrence anglaise de Newcastle et Brentford qui aimeraient recruter le Suédois.

Né à Göteborg d'une mère suédoise et d'un père haïtien-américain, élevé en Chine durant quelques années, Cajuste a été formé à l'Orgryte IS, avec qui il a fait ses débuts professionnels en 2016. Il a ensuite rejoint Midtjylland à l'été 2018 pour un peu moins de 200.000 euros. Il sort d'une saison 2020-2021 à 39 matchs (1 but, 2 passes), dont 4 en Ligue des champions. Il compte cinq sélections avec la Suède, dont une contre la France en igue des nations en novembre 2020.

Rennes a déjà recruté deux joueurs cet été avec mes arrivées du défenseur Loïc Badé en provenance de Lens contre 15 millions d’euros et de Kamaldeen Sulemana de Nordsjaelland contre 15 millions d'euros. L’arrière gauche de Nîmes Birger Meling (26 ans) va s’engager pour trois ans en faveur du SRFC contre 2,5 millions d’euros, selon nos informations.