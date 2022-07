Mercato: le dossier Umtiti à Rennes en "stand-by", selon Maurice

Florian Maurice a profité de la présentation de Steve Mandanda, ce lundi, pour faire le point sur le mercato estival du Stade Rennais. Le directeur sportif du club breton a notamment expliqué que la piste menant à Samuel Umtiti était actuellement au point mort.

Bruno Genesio s’est publiquement prononcé en faveur de son recrutement. Mais à l’heure actuelle, Samuel Umtiti semble loin du Stade Rennais. Florian Maurice l’a fait savoir ce lundi lors de la présentation à la presse de Steve Mandanda. Le directeur sportif du club breton a été interrogé sur une possible arrivée du défenseur de 28 ans, lié au FC Barcelone jusqu’en 2026. Et il a clairement refroidi la piste, en refusant toutefois de confirmer des divergences avec Genesio au sujet du champion du monde 2018, miné par les problèmes physiques ces dernières années.

"Il n’y a pas de désaccord. On peut ne pas être d’accord sur certains dossiers, mais l’échange a toujours été le même avec Bruno, a expliqué Maurice. On se connaît depuis assez longtemps pour pouvoir échanger tranquillement, paisiblement. On pèse le pour et le contre de certains dossiers. Pour l’instant, ce dossier-là (Umtiti, ndlr) est en stand-by. On avance sur d’autres solutions pour le moment."

Maurice travaille sur "une dizaine de dossiers"

Avec le départ de Nayef Aguerd à West Ham et la sérieuse blessure au pubis de Warmed Omari, le Stade Rennais apparaît aujourd’hui démuni en défense centrale. Les dirigeants en ont bien conscience et souhaitent obtenir du renfort dans les plus brefs délais. Pour préparer au mieux la saison à venir, avec notamment la Ligue Europa au programme.

"On a besoin de défenseurs centraux. Ça arrivera très prochainement et vous aurez les noms en temps voulu, assure Maurice. Je souhaite que ça arrive le plus rapidement possible. Tous les dossiers sont actifs, ouverts. Je travaille sur une dizaine de dossiers, parce qu'on ne sait jamais ce qu'il peut se passer lors d'un mercato (…) On échange de manière régulière avec Bruno sur divers dossiers. Tout est ouvert aujourd’hui. Vous en saurez plus dans les jours qui viennent, les semaines qui arrivent." En attendant de connaître les noms des futures recrues, ceux de Kim Min-jae, le Sud-Coréen de Fenerbahçe (25 ans), et de Morato, le Brésilien de Benfica (21 ans), circulent dans la presse ces derniers jours.