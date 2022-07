Mercato: Rennes verrouille Genesio, qui prolonge jusqu'en 2025

Le club breton a officialisé ce vendredi la prolongation de Bruno Genesio, initalement sous contrat jusqu'en juin 2023. Le technicien français est désormais lié aux Rouges et Noirs jusqu'en 2025.

Bruno Genesio s’inscrit sur la durée au Stade Rennais. Le club breton a officiellement annoncé la prolongation de contrat du coach français jusqu’en 2025. L’ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais, arrivé en mars 2021 en remplacement de Julien Stéphan, était initialement lié au SRFC jusqu’en juin 2023.

"J’avais déjà dit par le passé que je me sentais bien à Rennes pour de multiples raisons, sportives et extra-sportives, a réagi Genesio sur le site internet du club. Ça veut dire que l’on s’inscrit dans la durée. Je sais aussi que tout est remis à zéro. Si la saison dernière a été très bonne, la nouvelle qui arrive va être difficile. Il va falloir encore faire beaucoup d’efforts pour être au même niveau voire plus."

Elu meilleur entraîneur de Ligue 1 aux derniers Trophées UNFP

Après avoir terminé sixième en 2020-2021 et qualifié les Rennais pour l’Europa Conference League, Genesio a emmené les Rouge et Noir à la quatrième place de Ligue 1 la saison dernière. En plus de la qualification pour la prochaine phase de groupes de Ligue Europa, les Bretons ont séduit en pratiquant un football résolument tourné vers l’avant. Cette très belle saison a d’ailleurs permis à Genesio d’être désigné meilleur entraîneur de Ligue 1 aux derniers Trophées UNFP, devant Christophe Galtier, Antoine Kombouaré, Jorge Sampaoli et Julien Stéphan.