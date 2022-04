Mercato: "Le futur du Real est déjà écrit", la phrase Ancelotti sur la possible arrivée de Mbappé

Visiblement ému après le sacre du Real Madrid en Liga ce samedi, Carlo Ancelotti a été interrogé sur la potentielle arrivée de Kylian Mbappé dans la capitale espagnole au prochain mercato. Et l'entraîneur italien s'est contenté de répondre que "le futur du club est déjà écrit", une formule énigmatique.

Tout juste sacré champion d'Espagne après la victoire du Real Madrid face à l'Espanyol ce samedi (4-0), Carlo Ancelotti s'est présenté en zone mixte pour faire part de ses états d'âme et en dire plus sur le potentiel transfert de Kylian Mbappé cet été.

"Je pense que le futur de ce club est déjà écrit"

"Je pense que le futur de ce club est déjà écrit, a répondu très simplement le technicien italien interrogé sur la probable intégrationt du buteur du PSG au Real. Avec ce président, le futur est déjà écrit." Relancé pour savoir si cela signifiait que son arrivée était donc déjà acté, il se défend immédiatement. "Je n'ai pas dit ça", souligne Carlo Ancelotti, qui quite la zone mixte avec un petit sourire.

Son président Florentino Perez, qui aurait déjà tout prévu selon Ancelotti, a tempéré ces déclarations et s'est contenté de répondre: "Nous en parlerons lorsque nous planifierons l'équipe."

"J'ai eu la chance d'entrainer des grands clubs et des grandes équipes, Milan, Real Madrid, Chelsea, Paris et le Bayern"

Carlo Ancelotti, qui a longtemps été critiqué pour le style de jeu développé cette saison au Real Madrid, s'est montré particulièrement soulagé d'avoir finalement remporté ce titre en Liga: "On est très content de gagner un titre pour ce club et d'avoir fait en sorte que cette journée soit fantastique pour les supporters."

Le technicien italien est ainsi devenu le premier entraînur à remporter les cinq grands championnats, alors qu'il n'avait pas réussi à remporter la Liga lors de son premier passage à la Casa Blanca. Modeste, il préfère ne pas mettre le mérite entièrement sur son nom: "J'ai eu la chance d'entrainer des grands clubs et des grandes équipes, Milan, Real Madrid, Chelsea, Paris et le Bayern Munich, et on continue. On a fait du bon travail avec l'ensemble du staff, et on a été capable de mettre en place une bonne ambiance au centre d'entrainement."

Carlo Ancelotti assure que ses joueurs vont bien célébrer le titre, malgré l'échéance de la demi-finale retour de Ligue des champions contre Manchester City mercredi prochain: "Oui c'est normal, on va faire la fête et célébrer. Je dois dire merci beaucoup aux joueurs. A Karim Benzema, à Thibaut Courtois, à tous les joueurs."