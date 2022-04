Real Madrid: le gros turnover d'Ancelotti pour le potentiel match du titre contre l'Espanyol

Le Real Madrid, qui sera champion s'il gagne ou fait match nul, aligne un onze inédit ce samedi face à l'Espanyol Barcelone en Liga (16h15). Karim Benzema sera notamment remplaçant, à quatre jours de la demi-finale retour de Ligue des champions contre Manchester City.

C’était il y a deux ans, onze mois et dix-huit jours. Jesus Vallejo était titulaire dans les rangs du Real Madrid pour affronter la Real Sociedad en Liga. Un match qu’il n’a pu oublier. Au moins pour deux raisons : parce que son équipe s’était inclinée ce jour-là à San Sebastian (3-1) et parce qu’il avait été exclu dès la 39e minute. Depuis, le natif de Saragosse (25 ans) a connu des prêts du côté de Wolverhampton et Grenade. Sans convaincre. Revenu à Madrid l’été dernier, il n’a eu droit jusqu’à présent qu’à trois petites apparitions toutes compétitions confondues. Pour un temps de jeu au total de 14 minutes cette saison. Carlo Ancelotti a pourtant décidé de le relancer ce samedi pour un rendez-vous très important.

Mariano à la place de Benzema

Aux côtés de Casemiro, Vallejo prendra place en défense centrale contre l’Espanyol (16h15) à l’occasion de la 34e journée de Liga. En cas de victoire ou de match nul, le Real sera sacré champion d’Espagne pour la 35e fois de son histoire. En cas de défaite, il devra espérer que le Barça ne gagne pas face à Majorque dimanche pour être titré dès ce week-end. Pour ce match placé quatre jours après la défaite contre Manchester City (4-3) en demi-finale aller de la Ligue des champions, et quatre jours avant la demi-finale retour à Santiago-Bernabéu (mercredi sur RMC Sport), Ancelotti a décidé de faire souffler plusieurs cadres. Karim Benzema, Dani Carvajal, Toni Kroos, Federico Valverde, Vinicius Junior ou encore Ferland Mendy sont remplaçants.

Nacho et Eder Militao, eux, sont suspendus. Incertain pour le choc face aux Skyblues, David Alaba est lui resté aux soins. Eden Hazard et Gareth Bale, blessés, manquent également à l’appel. Le onze de départ madrilène est donc assez surprenant. Devant Thibaut Courtois, la défense sera composée de Lucas Vazquez, Vallejo, Casemiro et Marcelo. Eduardo Camavinga est aligné au milieu avec Dani Ceballos et Luka Modric. En attaque, Rodrygo et Marco Asensio épauleront l’ancien Lyonnais Mariano Diaz, qui n’avait plus été titularisé en Liga depuis la 12e journée. En face, l’Espanyol reste sur deux défaites et espère une victoire pour décoller de la 13e place.