PSG: le coup de gueule de Pochettino sur les rumeurs autour de son avenir et ses déclarations

Après le match nul concédé par le PSG à Strasbourg (3-3) en ouverture de la 35e journée de Ligue 1, Mauricio Pochettino a fait part de son agacement à propos des rumeurs autour de son avenir et, par extension, celui de Kylian Mbappé.

Mauricio Pochettino est un entraîneur "fatigué". De son propre aveu. Le technicien argentin l'a confié ce vendredi soir, après le match nul concédé par le PSG dans les derniers instants à Strasbourg (3-3), en ouverture de la 35e journée de Ligue 1. La raison? Les rumeurs incessantes autour de son avenir et celui de Kylian Mbappé.

"Non c'est bon, c'est bon. Je suis très fatigué parce que c'est difficile d'expliquer. Mais j'essaie d'expliquer. J'ai seulement répondu à la question, précise l'ancien coach de Tottenham sur Prime Video. Aujourd'hui, quel est le pourcentage? Aujourd'hui c'est 100%. Et pour Kylian aussi. Cela a été sorti du contexte. Toujours. Je suis très fatigué mais je suis très fier, costaud. Je m'en fiche, je m'en fiche des rumeurs, je suis concentré, mes joueurs savent exactement comment on travaille. On continue à faire notre travail."

"C'est un manque de respect"

Une référence à sa petite formule prononcée en conférence de presse jeudi. Interrogé sur le pourcentage de chance de le voir rester à Paris la saison prochaine et de voir Mbappé faire de même, Pochettino avait répondu: "100% dans les deux cas aujourd'hui". Une petite phrase mal interprétée selon lui. L'Argentin précise avoir voulu parler de l'engagement des deux hommes dans le projet parisien à l'instant T.

"C'est un manque de respect, surenchérit Mauricio Pochettino sur Prime Video. C'est le problème. On est là pour travailler pour le club et c'est un manque de respect. Mais les personnes qui travaillent avec moi sont costauds aussi. L'équipe ne lâche pas, on a le professionnalisme, l'envie de jouer. Demain, c'est demain. Mais aujourd'hui, engagement à 100% avec le PSG."