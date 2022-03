Mercato: Le Graët pousse Mbappé à rester au PSG pour gagner le Ballon d’or

Dans un entretien accordé à Ouest France, Noël Le Graët envoie un message à Kylian Mbappé en l’invitant à prolonger son aventure au PSG. Le président de la FFF estime que l’attaquant des Bleus a plus de chance de remporter le Ballon d’Or en restant à Paris qu’en signant au Real Madrid.

C’est le plus gros dossier sur la table du foot français. Où évoluera Kylian Mbappé la saison prochaine? Alors que son contrat avec le PSG se termine fin juin, l’attaquant de 23 ans entretient toujours le flou sur ses intentions. Le Real Madrid rêve de le récupérer librement durant l’été. Mais Paris s’active en coulisses pour tenter de le faire prolonger, même pour une courte durée. La folle soirée de Bernabeu et le triplé de Karim Benzema, en huitième de finale retour de la Ligue des champions (3-1), a-t-elle changé la donne dans son esprit? Difficile à dire.

Son choix impactera en tout cas l’avenir proche du club de la capitale. Et de la Ligue 1 dans son ensemble. Son départ serait un énorme coup dur à ce niveau-là. Dans un entretien accordé à Ouest France, Noël Le Graët invite d’ailleurs le surdoué de Bondy a poursuivre son aventure dans l’Hexagone.

"J’ai envie que Kylian reste à Paris. Pour le foot français, c’est mieux d’avoir l’un des meilleurs joueurs du monde, si ce n’est le meilleur, dans son championnat. Il a plus de chances d’être Ballon d’Or avec le PSG qu’en partant, estime le président de la Fédération française de football. Quand on change de club, il faut toujours se réhabituer à un environnement. Paris est sur une mauvaise série, mais reste un grand club."

"Je préfère qu’il reste en France"

Interrogé sur la possibilité de voir Mbappé franchir un cap en Liga, Le Graët se montre dubitatif: "Le championnat espagnol est-il supérieur au nôtre? Je n’en suis pas convaincu. Ce sera un choix personnel de sa part. Mais en tant que président de la FFF, je préfère qu’il reste en France."

Tant pis pour son éventuelle association avec Karim Benzema, qui pourrait profiter aux Bleus sur le long terme. "Ce sont deux joueurs au-dessus du lot techniquement, qui s’entendent forcément bien. Pour moi, il n’y a pas de problème si l’un joue au Real et l’autre au PSG, tranche Le Graët. Comme l’Allemagne avec le Bayern, j’aimerais évidemment avoir une ossature de cinq ou six joueurs du même club en équipe de France, mais ce n’est pas une vérité dans le foot actuel. Et on a été champion du monde avec des joueurs de clubs différents".