Real Madrid: Célio Camavinga fait ses débuts au club à... 5 ans, sous les yeux de son frère Eduardo

Le plus jeune de la famille Camavinga, Célio, 5 ans, a disputé une rencontre officielle avec l’équipe de jeunes de l’Internacional de Madrid. Des débuts effectués avec le brassard de capitaine… et sous l’œil attentif de son frère Eduardo, qui évolue au Real Madrid.

Comme cela se fait parfois en marge du transfert d’un joueur, la chance est souvent offerte aux "petit frère de" de montrer de quoi ils sont capables en équipes de jeunes du club accueillant leur aîné. Yassin Fekir a eu cette chance au Bétis Séville grâce à son grand-frère Nabil, Ethan Mbappé au PSG grâce à Kylian, Steeven Ribéry au Bayern Munich grâce à Franck, Milan Guendouzi à l’OM grâce à Matteo, voire Nico Williams à Bilbao, qui évolue même désormais en équipe première avec son grand-frère Inaki.

Dernier passage de témoin sympa entre fratries, on demande le benjamin des Camavinga. On se gardera bien de dire que, "comme son frère, il semble promis à un bel avenir". A 5 ans, cela semble bien trop prématuré. Mais amené à évoluer avec les équipes U7 du DUX Internacional de Madrid – club local de troisième division et proche du Real, à qui il prête régulièrement des joueurs –, le petit Célio semble au moins avoir la confiance de ses éducateurs.

Contrairement à Eduardo, il semble plutôt adepte du pied droit

Intronisé capitaine à l’occasion de cette rencontre officielle en Espagne, Célio était titulaire lors du succès de sa jeune équipe 4-1 contre l’AD Villaviciosa, comme le rapporte Marca ce mardi. Un match disputé vendredi devant l’œil attentif de ses parents… et de son grand-frère Eduardo. L’international A tricolore (19 ans, 3 sélections, 1 but), qui a ce lundi rejoint les Espoirs pour participer aux éliminatoires de l’Euro 2023, était entré en jeu dimanche soir lors de la débâcle du Real Madrid face au Barca (0-4).

Célio s’entraîne depuis le début de la saison au sein de l’équipe madrilène, mais il n’a pu obtenir que tout récemment son inscription afin de disputer des rencontres officielles. Petit dernier des Camavinga, fratrie composée de cinq frères et sœurs, Célio est droitier et joue à un poste plus offensif que son frère Eduardo, détaille Marca. Mais toutes ces caractéristiques ont encore largement le temps d'évoluer.