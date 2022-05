Lutte contre l'homophobie: Vieira va "discuter" avec Kouyaté, qui a soutenu Gueye

L’entraîneur de Crystal Palace Patrick Vieira s’est exprimé au sujet du boycott du maillot arc-en-ciel d’Idrissa Gueye, alors que son joueur Cheikhou Kouyaté a notamment soutenu son compatriote.

Patrick Vieira veut mettre les choses au clair. L’entraîneur de Crystal Palace compte s’entretenir avec Cheikhou Kouyaté, après que son milieu de terrain a publiquement soutenu Idrissa Gueye. Pour rappel, le milieu de terrain parisien est suspecté d’avoir boycotté le match face à Montpellier (4-0) en raison du flocage arc-en-ciel imposé par la Ligue dans le cadre d’une opération contre les discriminations aux communautés LGBT.

Kouyaté salue Gueye, "un vrai homme"

Faisant partie des joueurs ayant défendu l’international sénégalais, Kouyaté avait notamment tressé des louanges pour son compatriote, un "champion au grand cœur, un champion dans (s)on comportement, champion dans (s)a générosité" qui "restera un champion à (ses) yeux" mais également et "un vrai homme". "On est de tout cœur avec toi", avait-il aussi écrit sur son compte Instagram.

"Nous devons être sûrs de quoi nous parlons". Interrogé sur ce soutien proclamé, Patrick Vieira veut être certain de connaître la véritable raison de ces mots avant d’agir. "Si c’est le cas, je parlerai à Chekhou à ce sujet" déclare-t-il dans des propos relayés par The Athletic, annonçant "une conversation privée" avec son joueur si ce soutien est bien lié à un boycott. "Cela fait beaucoup de bruit depuis la France, note-t-il. Je n’ai pas vu de communiqué du PSG ou du joueur. Les gens assument".

Vieira félicite Daniels après son coming-out

L’entraîneur français de Crystal Palace en profite également pour revenir sur le coming-out de Jake Daniels, une première dans le football anglais depuis plus de 30 ans. "Ce qui est clair de mon côté et de celui du club est que nous soutenons Jake, nous combattons et sommes contre tout type de discrimination (…) Cela demande beaucoup de courage et de personnalité de s’exprimer. Le soutien qu’il a reçu a été très positif et montre que le monde s’améliore. Cela peut être un exemple positif".