Mercato: cité au PSG, Mourinho devrait rester à la Roma

Cité parmi les potentielles pistes du Paris Saint-Germain en cas de départ de Christophe Galtier, José Mourinho devrait bien aller au bout de son contrat avec l’AS Roma. Le technicien portugais aurait choisi de rester en Italie la saison prochaine.

A bientôt 60 ans, José Mourinho continue de marquer les esprits par ses performances comme entraîneur autant que par saillies médiatiques. Un temps cité parmi les techniciens capables de succéder à Christophe Galtier au PSG, en cas de départ pendant l’intersaison, le Portugais ne devrait pas signer en France cet été.

Ou plutôt, le 'Special One' aurait fait le choix de rester fidèle au club de l’AS Roma. Selon les informations partagées par le Corriere dello Sport, l’ancien de Chelsea et l’Inter Milan a décidé d’aller au bout de son contrat avec le club de la Louve. Ce qui le conduirait à rester dans la capitale italienne jusqu’en juin 2024.

Mourinho rêve de gagner avec la Roma

Réclamé par Jérôme Rothen ou refusé par Daniel Riolo, José Mourinho reste un personnage clivant. Au-delà de ses frasques sur le bord du terrain, les performances récentes de ses équipes ne font pas rêver tous les supporters.

Certes le bouillant entraîneur continue de gagner des titres, notamment la Ligue Europa avec Manchester United en 2017 et la Conference League avec Rome en 2022, mais aucun en championnat.

En ce qui concerne le football pratiqué par ses joueurs, José Mourinho n’a rien bouleversé et ses équipes demeurent assez défensives dans leur manière de jouer. Heureux à la tête de la Roma, le Portugais compte donc bien aller au bout de son aventure avec les Giallorossi.

Pas question de s’en aller alors que son groupe reste en course en Ligue Europa, l’AS Rome affrontera Feyenoord les 13 et 20 avril lors des quarts de finale (en exclusivité sur RMC Sport), et rêve toujours de finir sur le podium en Serie A.