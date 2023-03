PSG: cité pour l’après-Galtier, où en est vraiment Mourinho à l'AS Roma?

Régulièrement évoqué dans le viseur des propriétaires qatariens depuis leur arrivée au PSG, José Mourinho se retrouve à nouveau cité dans l’orbite du club francilien en cas de départ de Christophe Galtier. Mais contrairement à 2012, l’entraîneur portugais n’est plus incontournable et peut-être même plus spécial. RMC Sport vous explique pourquoi.

Faut-il oser José au PSG? Entraîneur star de la planète football dans les années 2000 et 2010, José Mourinho refait parler de lui ces derniers jours. L’actuel entraîneur de l’AS Roma voit son nom associé au Paris Saint-Germain en cas d’un éventuel départ de Christophe Galtier en course de saison ou pendant l’été.

Si le technicien portugais reste une personnalité à part sur la scène continentale, l’idée d’une possible arrivée à Paris s’accompagne d’interrogations sur son niveau actuel et sur sa capacité à gérer un vestiaire comme celui du PSG.

Des résultats irréguliers en Italie

Ancien coach à succès du côté de Porto, de Chelsea ou encore de l'Inter Milan et du Real Madrid, José Mourinho semble désormais cantonné à des aventures dans des clubs de moindre envergure ou en reconstruction. Son passage mitigé à Manchester United puis sa tentative ratée à Tottenham ont écorné sa réputation avant de le voir rebondir sur le banc de la Roma depuis l’été 2021.

Plus souvent mis en lumière pour ses coups de sang ou ses punchlines face à la presse que pour ses coups d’éclats tactiques, le 'Special One' possède un bilan comptable trop irrégulier en Serie A. Après une saison 2021-2022 bouclée à une décevante sixième place, le club de la Louve a cru pouvoir se mêler à la lutte pour le titre au début de l’exercice actuel. Deuxième après quatre journées, l’AS Roma a depuis alterné le bon, le moyen et le mauvais et s’est baladé entre la sixième et la troisième place.

Des résultats insuffisants pour concurrencer Naples pour le Scudetto mais qui permettent encore aux Giallorossi de croire à une qualification pour la prochaine Ligue des champions. Pour résumer la performance de José Mourinho en Italie, il suffit de regarder les statistiques. Avec 65 matchs de championnat dirigés à Rome, le technicien a pris en moyenne 1,69 point.

Un total qui ne le place même pas dans le top 10 des meilleurs entraîneurs de la Roma. Si on le juge à ses prédécesseurs qui ont dirigé environ le même nombre de match comme Paulo Fonseca, Eusebio di Francesco ou Claudio Ranieiri, l’ex de Chelsea et du Real ne tient pas comparaison.

Un coach toujours aussi sévère et clivant

Signer au Paris Saint-Germain permettrait à José Mourinho de retrouver cette lumière qu’il aime tant en retrouvant un gros club européen. Sur la pente descendante ces dernières années, le Portugais redeviendrait automatiquement un entraîneur star au PSG. Parmi les éléments en faveur d’une arrivée du coach en Ligue 1, sa capacité à gérer les gros caractères constituerait un plus.

Partout où il est passé, José Mourinho a fait le ménage et recadré certains joueurs. Au Real, il a dirigé les Galactiques de Cristiano Ronaldo, Kaka, Luka Modric et Karim Benzema. Surtout, il n’a pas hésité à piquer ses joueurs comme il l’a fait avec le buteur français en le mettant régulièrement sur le banc.

Rebelote en Angleterre où il n’a eu de cesse de critiquer Paul Pogba, Anthony Martial ou Luke Shaw pour les pousser à être meilleurs. Au PSG, une tâche immense l’attendrait avec certaines stars dont le professionnalisme et l’implication sont parfois questionnés. Surtout que, José Mourinho a rappelé ces derniers mois qu’il ne fallait toujours pas trop le titiller. A Rome, le Néerlandais Rick Karsdorp et surtout le grand espoir Nicolo Zaniolo l’ont appris à leurs dépens. La brouille entre le milieu italien de 23 ans a atteint un niveau qu’il a préféré quitter la Roma pour s’exiler en Turquie à Galatasaray en début d’année. Reste à savoir si le coach Portugais aura la même liberté à Paris. Considéré lui aussi comme un entraîneur à poigne, Christophe Galtier ne semble pas y être parvenu cette saison.

"Le problème c’est que l’on n’est plus en 2010. Il a perdu l’énergie. Le problème c’est qu’il n’a plus personne. C’est un gars qui est complétement fini, a tranché dans l’After Foot un Daniel Riolo opposé à une signature du Portugais au PSG. Quand il s’est embrouillé avec tout le monde au Real, ce n’était pas un problème car il avait une telle énergie que cela lui permettait de renverser pas mal de montagnes. Mais à partir du milieu des années 2010, il a perdu tout cela: ce fluide qu’il avait, les gens… Car il agissait un peu comme un gourou."

Et de conclure sur la personnalité du technicien: "Tous les clubs où il est passé dernièrement, cela a été le feu. C’est le feu! Déjà que le PSG est en feu, si tu le prends lui… Tout Mourinho qu’il est, il sera confronté aux mêmes merd** avec ce vestiaire-là. […] On ne peut pas me faire croire qu’il va dire à Neymar, Verratti et Marquinhos d’aller sur le banc. Ou alors il va devoir les remettre au travail. Et il ne les remettra pas au travail parce qu’ils sont finis!"

Quelques titres mais une disette en championnat

Quasiment assuré de ne pas remporter le titre cette saison en championnat avec la Roma (c’est mathématiquement toujours possible mais hautement improbable), José Mourinho va donc connaître une nouvelle année sans triompher sur la scène nationale. Une sale habitude qui ne quitte plus le Lusitanien de 60 ans depuis 2015.

C’est simple, sept des huit titres de champion récoltés par le 'Special One' pendant sa carrière l’ont été sur la période 2003-2012. Depuis, hormis un éphémère succès à Chelsea lors de la saison 2014-2015, le bouillant coach n’a plus fini en tête du classement en championnat.

Partisan d'une arrivée de José Mourinho au Paris Saint-Germain si Christophe Galtier venait à être écarté, Jérôme Rothen a rappelé le gros palmarès du Portugais et sa soif de victoire: "A part à Tottenham, où ce n'était pas une mission facile et où il n'a pas gagné de titre, tous les clubs où il est passé ont gagné des titres. Je dis bien tous les clubs, y compris dernièrement."

Actuellement c’est vrai, José Mourinho a gagné des titres dans tous ses derniers clubs à l’exception des Spurs. Mais trop peu pour véritablement redorer son blason. Depuis 2013, le Portugais a remporté un total de six titres: un doublé avec Chelsea en 2015 (Premier League et League Cup), trois trophées avec Manchester United en 201 et 2017 (Community Shield, League Cup et Ligue Europa) puis la première Conference League de l’histoire avec l’AS Rome en 2022.

Malgré la grosse communication de l’entraîneur pour mettre en avant ses succès, notamment son tatouage avec les trois trophées continentaux qu’il est le seul à avoir remporté, le bilan de ses récentes victoires reste mitigé. Hormis la Ligue Europa avec Manchester United (un club habitué de la Ligue des champions) et la C4 avec Rome (là encore un habitué de l’échelon supérieur en Ligue Europa), José Mourinho a glané des trophées mineurs. Cela compte quand même, évidemment, mais difficile de l’imaginer signer au PSG pour remporter uniquement la Coupe de France et le Trophée des champions.

"Le problème ce n’est pas de gagner, Unai Emery, il avait gagné avant de signer au PSG, a encore estimé Daniel Riolo. Thomas Tuchel, il a gagné avant et après. La question du PSG ce n’est pas le palmarès. Tout ça c’est vieux! Le temps passe et les mecs perdent de l’énergie."

Riolo: "Le football qu’il fait jouer à ses équipes est catastrophique!"

Toujours en course en Ligue Europa cette saison, la Roma affrontera Feyenoord lors des quarts de finale (les 13 et 20 avril en exclusivité sur RMC Sport), José Mourinho a donc gardé les recettes qui ont fait son succès dans les années 2000. Mais le niveau C3 reste en-dessous des ambitions du PSG qui rêve toujours de la Ligue des champions. Et si les résultats ne sont pas au rendez-vous sur la scène européenne, le jeu pratiqué par les équipes du Portugais ne sont pas non plus spécialement emballants.

"Même s’il vient, même s’il arrive à mettre l’autorité en place, même s’il n’a plus de blessés et n’a que des mecs opérationnels… avec son football tu ne vas nulle part en Coupe d’Europe. C’est terminé! En Ligue des champions c’est fini. Son football, il est dépassé. Son football il ne donne plus rien en Ligue des champions, a finalement résumé Daniel Riolo. Il est dépassé là-dessus. Il n’est plus à la mode, il est fini Mourinho."

Aussi clinquant soit-il, José Mourinho n’est peut-être plus le profil idéal pour remporter la Ligue des champions. En 2010, le Portugais aurait probablement été un choix de rêve mais treize ans plus tard ce n’est plus du tout sûr. Le football il a changé, pas José Mourinho.